Las personas autistas no se aíslan porque quieren ni son genios en potencia

Un fuerte carácter, dificultad para relacionarse o un terrible miedo al cambio,... pueden ser algunas de las señales que indiquen que un niño sufre un Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Este miércoles se celebra el Día Mundial de la concienciación del Autismo con el objetivo de que la sociedad se acerque un poco más a la realidad de las personas que lo sufren.

No se aíslan porque quieren ni son “genios” en potencia, son personas que se desarrollan de manera diferente y no entienden las relaciones como el resto. La responsable de Asesoramiento técnico de la Confederación Autismo España, Ruth Vidriales, explica que las primeras señales se pueden percibir entre los 12 y los 18 meses, época en la que el niño comienza a decir sus primeras palabras y que hay que detectarlo lo antes posible.

No hay dos casos iguales y cada niño o adulto es un mundo. En general, “sus habilidades de interacción con los demás son muy distintas de las habituales. En algunos casos pueden presentar un aislamiento social importante, o no manifestar mucho interés por relacionarse con los demás.

Sin embargo, en otras ocasiones pueden intentarlo de una forma extraña, sin saber muy bien cómo hacerlo, y sin tener en cuenta las reacciones de la otra persona”, explica la experta.

También suelen presentar alteraciones de las habilidades de comunicación verbal y no verbal, que pueden variar desde las personas que no emplean ningún lenguaje hasta las que tienen habilidades lingüísticas fluidas, pero no saben utilizarlas para mantener una comunicación recíproca funcional.

No hay cura ni tratamiento

Uno de los mayores problemas de este trastorno es que no tiene ni cura ni tratamiento. Se desconoce su origen y lo único que se puede hacer es facilitar su vida a través de recursos educativos y comunitarios que le ayuden a entender lo que le rodea, adaptarse a diferentes situaciones y expresar lo que sienten y quieren.



No es fácil y siempre depende del grado de autismo que la persona tenga y el tipo. Unos tienen más problemas para comunicarse y otros para los cambios. Es necesario destacar que la persona con TEA sigue desarrollándose y aprendiendo a lo largo de toda su vida. Los rasgos que caracterizan los TEA no desaparecen cuando la persona llega a la vida adulta, aunque sus necesidades sí van cambiando con la edad y el paso del tiempo.

Así, la calidad de vida de la persona y la de su familia van a estar influidas por las posibilidades de acceder cuanto antes a las intervenciones y apoyos adecuados, que se adapten a sus necesidades individuales, y que maximicen sus oportunidades de aprendizaje, de inclusión social y de desarrollo personal, manteniendo todos estos elementos a lo largo de la vida de forma continua y permanente.

Siguen aumentando los casos del trastorno



El apoyo fundamental en estos casos siempre es la familia. “Son las personas que mejor les conocen, saben cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus intereses y sus necesidades. Son, en definitiva, quiénes poseen la información más cercana a su realidad y quienes pueden orientar sobre cómo adaptar los apoyos a sus intereses y necesidades individuales, y también a las propias necesidades que tienen como familia”, señala la responsable de asesoramiento técnico de la Confederación Autismo España.

En la actualidad, en España nada menos que hay un caso por cada 150 niños. Esta patología ha aumentado en los últimos años, aunque Vidriales explica que esto es probable que se deba “a una mayor precisión de los procedimientos e instrumentos de diagnóstico, a la mejora en el conocimiento y la formación de los profesionales, o ciertamente, a un aumento real de la incidencia de este tipo de trastornos”.

Hay que acabar con los mitos que rodean al autismo

No todo lo que vemos en las películas se acerca ni mucho menos a la realidad. Los mitos que rodean a las personas con TDA hacen mucho daño a su imagen y a su relación con el resto de la sociedad.

Por ejemplo, que evitan relacionarse con los demás de manera intencionada y que prefieren permanecer aislados, o que todos tienen esas “habilidades especiales” que a veces se han reflejado en el cine.

Sin embargo, los más graves se relacionan con la etiología de este tipo de trastornos, ya que a pesar de que la evidencia científica ha demostrado sobradamente el origen neurobiológico de los TEA, “aún existen corrientes y profesionales que hacen responsables a las familias de su aparición atribuyendo el origen a factores emocionales, lo que genera una gran angustia y culpabilidad en ellas”, concluye Vidriales.

Los pictogramas son muy importantes para saber sus necesidades

Es difícil adaptarse a los niños con autismo, sobre todo al principio del diagnóstico, y la única solución es tratar de adentrarse en el mundo del pequeño para entenderle y enseñarle a expresar sus necesidades y sentimientos, además de ayudarle a que aprenda a comportarse en diferentes situaciones y ámbitos, y relacionarse con otras personas.

La psicóloga del Centro Álava Reyes, Aroa Caminero, da algunas trucos y claves para hacer la vida familiar más llevadera y que el niño o niña sea feliz.

1. Es fundamental, que antes de nada, los padres y el entorno próximo del niños tengan claras las características de este tipo de niños para entender sus dificultades y necesidades especiales.



Es importante que pregunten cualquier duda a los profesionales que atienden al niño: neurólogo, psicólogo, profesores... Siendo imprescindible también la colaboración en equipo de todos ellos en el tratamiento multidisciplinar que necesitan.



2. La importancia de las rutinas y horarios (siempre flexibles), que como a todos los niños, les dan seguridad. Si un día tenemos que cambiar esa rutina, es bueno anticiparles siempre que va a suceder después y hacerles partícipes de esa actividad que va a romper su rutina.



3. Facilitar la comunicación verbal y no verbal en función del nivel lingüístico de cada niño. Trabajar estos aspectos de la forma más lúdica posible (por ejemplo, trabajar el contacto visual con el juego de "la sombra de los ojos").



Dirigirnos a ellos con un lenguaje claro y conciso y cuando queramos que hagan algo, dar órdenes sencillas y de una en una. Utilizar sistemas alternativos de comunicación como los pictogramas si fuese necesario para que puedan indicar qué es lo que quieren o necesitan.



4.Trabajar con ellos las habilidades sociales, desde su nivel base y la capacidad que tenga cada niño.



5. Que tengan unas consecuencias muy claras e inmediatas a su conducta. Utilizar sistemas de puntos o economía de fichas si fuese posible. Tener en cuenta sus intereses para utilizarlos como refuerzo o premios.



6. Adaptar sus aprendizajes, como por ejemplo, la lectura con el sistema visual.