Siete pacientes de cáncer enseñan cómo convivir con las medidas ‘anti Coronavirus’ y reivindican la necesidad de seguir investigando

El Coronavirus ha alterado por completo nuestras vidas, ha disparado una alerta sanitaria y ha obligado a que los ciudadanos se aíslen en casa para evitar una mayor propagación bajo el lema #QuédateEnCasa. El Covid-19 ha trastocado todos nuestros planes, cambiado nuestras costumbres, nos ha obligado a una serie de nuevas medidas sin precedentes a las que ya están habituados los pacientes con cáncer por la exposición de su sistema inmunológico.

“Juntos podemos derrotar al Coronavirus y tenemos que reivindicar juntos lo importante que es la investigación para acabar con este virus, con el cáncer y otras enfermedades raras”, coinciden en señalar siete pacientes de cáncer que han decidido compartir con la Fundación CRIS contra el cáncer sus experiencias, consejos y puntos de vista ante esta nueva realidad. No hay que alarmarse, pero sí ser muy cuidadosos y seguir unas precauciones para frenar la curva y evitar el colapso hospitalario

“Claro que tengo miedo pensando que puedo coger el virus ya que estoy con tratamiento, quimioterapia oral. Por eso creo que es fundamental tomar precauciones extremas y aislarme.”, y añade: “Yo aconsejaría llevar una vida lo más sana posible en casa. Comer mucha fruta y verdura, y hacer ejercicio en casa, con vídeos en la TV, bailar o cualquier ejercicio que nos guste, pero no quedarse sedentario”, y finaliza: “Ahora no se pueden parar los proyectos de investigación en laboratorios, no se pueden parar los ensayos clínicos, porque de ellos depende la vida de muchos enfermos de cáncer. Ahora siento que toda la población entiende como nos sentimos los pacientes de cáncer deseando que haya una cura/vacuna contra el cáncer, que nos deje retomar nuestra vida”. Lola Manterola, paciente de mieloma múltiple y vicepresidenta de CRIS contra el cáncer.



“En el hospital, donde generalmente recibimos un trato exquisito por parte de médicos y enfermeras, evidentemente se nota un poco de crispación”, y añade: “pero los pacientes de cáncer debemos tener paciencia en el hospital, todos estamos sometidos a presión, pero especialmente las enfermeras y médicos. Ellos se juegan la vida y la salud por nosotros, hay que cuidarles y ayudarles con nuestra actitud positiva y comprensión. No pueden hacer más”, y concluye: “Sin investigación no hay curación. Hoy con las medidas de aislamiento ganamos tiempo, este tiempo debemos aplicarlo en buscar una cura efectiva y una vacuna, pero esto no se consigue sin investigación.

Hablando de investigación de cáncer en muchos casos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Vivimos gracias a fármacos, y estos fármacos en muchos casos nos dan tiempo, el tiempo para que descubran o perfeccionen otros que nos den tiempo, calidad de vida y curación”.

Ana Redondo, paciente de cáncer de riñón

“Nosotros ya hemos acabado el tratamiento, pero por el resto seguimos las indicaciones que han facilitado los medios oficiales. Mantenemos absoluto aislamiento”, y añade: “A los pacientes de cáncer les digo que se cuiden mucho muchísimo para así también cuidar a los demás. Que, aunque cueste horrores y parezca imposible, hay que intentar pensar en las cosas buenas, que ninguna lluvia es eterna y que todo pasará pronto y que cuando eso ocurra, nada será igual, todo será mejor, sentirán el doble y vivirán más fuerte”, y termina recalcando: “Gracias al trabajo de los investigadores, mi hijo puede jugar hoy. Gracias a su trabajo saldremos de esta”.



“Nosotros ahora solo tenemos tratamiento oral, por lo que no necesitamos desplazarnos, evitando así riesgos. Nos recomendaron seguir las instrucciones sanitarias y la verdad es que no salimos de casa”, y añade: “Hay que ser muy precavidos. Es muy importante evitar contagios en inmunodeprimidos. Mascarilla, guantes y no tocarse la cara es fundamental. La higiene es lo más importante siempre, pero en estos casos más”, y concluye: “La investigación es y siempre será clave para frenar cualquier enfermedad. Por desgracia hay muchas enfermedades sin cura todavía y cada día aparecen más.

La investigación en cáncer no puede parar, porque hay muchísimos tipos de esta enfermedad. Estamos viendo que cada día aparecen más personas enfermas, incluso muchos más niños. Si el Gobierno no invierte lo suficiente debemos hacerlo la población”.

Sonia González, mamá de Noel, paciente de meduloblastoma. (12 años)

“Estamos con tratamiento oral y solo vamos a revisiones. Ahora simplemente un poco más de higiene y cuidado del normal para que no les afecte”, y añade: “Creo que los pacientes de cáncer son los que menos consejos necesitamos con el aislamiento. Gestionan el aislamiento y el miedo mejor que nadie”, y finaliza: “Sin investigación no hay cura y sin cura no hay vida. Porque el Coronavirus afecta a una sociedad completa y se solucionará. El cáncer tiene fin si dotamos a nuestros investigadores de medios para continuar luchando contra esta enfermedad”.

“Mi tratamiento sigue con total normalidad. Aunque, desde que estamos en cuarentena he restringido visitas y apenas tengo contacto físico con mis familiares. Mi médico me ha recomendado lo mismo de siempre, sentido común: lavado de manos y precaución si alguien está con síntomas en casa. Puesto que un resfriado o cualquier otro virus a mí me afectaría más.”, y añade: “Mi mensaje a otros pacientes sería de tranquilidad. Puesto que si uno es responsable y precavido no tiene por qué preocuparse. Para afrontar la cuarentena lo mejor es hacer las tareas obligatorias (trabajar y estudiar) y disfrutar de tu familia. ¡Vivimos en un mundo a 100 km/h! Ahora se nos ha obligado a parar y disfrutar. Ya sea dedicando tiempo a uno mismo o con tus familiares. Además, con las nuevas tecnologías no tenemos por qué preocuparnos, con un solo clic tenemos a nuestros amigos en la pantalla”, y finaliza: “La respuesta es clara la investigación para las enfermedades: sin investigación no hay cura. Y también, para que terminen enfermedades como el cáncer, necesitamos que se continúe investigando.”

Tomás Millán, paciente de leucemia (17 años)

"No hemos cambiado nada. Solo cumplir con el aislamiento y extremar las medidas de higiene. Nos han dicho que en caso de tener síntomas llamemos directamente al hospital para avisar de los síntomas e ir directamente, indicando en urgencias que en Oncología están al corriente”, y añade: “Hay que tener tranquilidad y extremar las medidas de higiene.

Cumplir con el aislamiento, intentar que todos los miembros del hogar permanezcan en casa y si alguien tiene que salir, al volver, que se cambie de ropa, se lave las manos y la cara a conciencia antes de tener contacto con nada o nadie más en casa”, destaca que: “La investigación en cualquier campo es clave para avanzar, y en el caso de la medicina y la salud más todavía, porque cualquier investigación requiere mucho esfuerzo, muchos recursos (materiales y humanos) y mucho tiempo para conseguir logros. Las enfermedades y los virus van apareciendo y mutando constantemente, por lo que la investigación tiene que ser constante; encontrar una cura contra un virus no implica poder detener la investigación”.

Paciente infantil con Linfoma de Hodgkin (9 años)