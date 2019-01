El nuevo concepto de gimnasio que te enganchará

Contenido patrocinado





Algo habitual en los que nos son frikis del gimnasio es pagar la matrícula, acudir un par de días y bien cargados de agujetas dejar de ir. Esto es debido a la falta de implicación del gimnasio a la hora de retener a los clientes principiantes, que necesitan una mayor atención para saber que lo que están haciendo es correcto y va a tener sus frutos si son constantes en el tiempo.

Por este motivo, Sparta Sport Center es la opción ideal tanto para los amantes de los hierros, (por su equipación de primer nivel) como para los principiantes, pues dispone de entrenador personal incluido en el precio de la inscripción.Esto conseguirá que generes un vínculo con la actividad física y lo personalices, consiguiendo que no abandones las primeras semanas.





Actividades para todos los públicos

Estos gimnasios disponen de salas de musculación perfectamente equipadas. Pero si levantar pesas te aburre o te gusta complementarlo con otro tipo de actividades, en los gimnasios Sparta Sport Center vas a encontrar tu actividad deportiva ideal, pues la variedad es enorme.

Normalmente, los gimnasios disponen de spinning, yoga y como mucho, algún deporte de contacto o defensa personal. Sin embargo, en aquí encontrarás variedad de deportes de contacto como kick boxing, boxeo o defensa personal. Si quieres actividades cardiovasculares puedes elegir entre spinning, body tonic, zumba, gap o trx. En cuanto a gimnasia de mantenimiento, están el yoga, el pilates y el gap.

Otro punto a favor en este amplio abanico de actividades es la posibilidad de practicar deporte en familia, pues también disponen de clases específicas para niños. Por ejemplo, el ballet o el zumba con monitores especialistas en el tratamiento de actividades deportivas con menores.





Horario para todas las necesidades

No todo el mundo trabaja o estudia a una hora predeterminada. Muchas personas tienen turnos partidos, horarios nocturnos o les gusta ir a practicar deporte a horas de baja afluencia. Para toda esa gente que necesita un horario de gimnasio diferente, Sparta Sport Center pone a su disposición las instalaciones desde las 6 de la madrugada hasta las 12 de la noche. Difícilmente este horario no cubrirá las necesidades de cualquier persona. Pero no solo el horario es intensivo, el calendario también lo es. El gimnasio no cierra ni un día al año. Podrás practicar deporte cualquiera de los 365 días del año. Se terminó aquello de tener el gimnasio cerrado en festivos, que es justamente cuando la gente tiene mayor disponibilidad para asistir.

Asistencia más allá del deporte

En el mundo del deporte y cuidado de la salud se sabe que machacarte muchas horas en el gimnasio y de forma intensa no es todo para conseguir un estado físico óptimo. Gran parte del éxito consiguiendo una meta de cambio físico se basa en hábitos y costumbres más allá de las paredes del gimnasio. El primer gran cambio que se debe afrontar es el de alimentación, optando por una dieta equilibrada en cuanto a nutrientes, adaptada a las necesidades de cada individuo (pérdida, aumento o mantenimiento de peso o masa muscular). Pero no se trata de un cambio alimenticio de comer 3 donuts al día a solo comer ensalada, se trata de un cambio de mentalidad afrontando la ansiedad por la comida y planeando comidas sanas, saciantes y completas. Para lograr ese cambio de chip alimenticio, el equipo de Sparta Sport Center te aconsejará y guiará por las opciones nutricionales más adecuadas para tu perfil, ya que si se consigue ese cambio, junto con la actividad realizada en el gimnasio, los cambios físicos van a llegar de forma garantizada y la satisfacción va a ser mucho mayor. Eso de simplemente preocuparse por lo que les pasa a los clientes dentro del gimnasio ha terminado, ahora lo que hagas en el gimnasio solo será una parte de la atención que se te va a prestar.

Amplia cobertura Sparta Sport Center se ubica en las principales ciudades del norte de España, por lo que puede cubrir tu movilidad geográfica sin ningún problema. Podrás encontrar gimnasios de la cadena en Pamplona, San Sebastián, Oviedo, Logroño, Jaca y en Burgos estará próximamente. Todos y cada uno de ellos está equipado con material deportivo de primera calidad y cuentan con profesionales de primer nivel, que conseguirán que cambies de estado físico y mental hacia un estado mucho más saludable.