1 de cada 4 mujeres ha sufrido mofas o bromas pesadas sobre la menstruación

El ciclo menstrual es un signo vital y una indicación del estado general de la salud de la mujer; una función corporal normal que experimenta casi la mitad de la población mundial. Sin embargo, desde el comienzo de la humanidad ha estado rodeada de tabús y se han creado numerosos mitos, tanto por razones culturales como por razones sociales que todavía perduran en nuestra sociedad.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, y englobada dentro de la campaña #YoPongoMisReglas, Intimina, compañía que ofrece la primera gama de productos dedicada a cuidar los aspectos de la salud íntima femenina, ha publicado los resultados de una nueva encuesta , para conocer cómo viven las mujeres su menstruación y cómo la perciben los hombres hoy en día.





¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES SOBRE LA REGLA?

Los cambios hormonales que experimentan las mujeres en su cuerpo son bien conocidos por ellas. Así, 9 de cada 10 mujeres aseguran ser conscientes de las variaciones que tienen lugar durante el ciclo menstrual. Pero ¿saben los hombres cómo funciona el ciclo menstrual de la mujer?

Un 46% de los hombres encuestados asegura que dura exactamente 28 días. Aunque, a priori, estén en lo cierto, la realidad es que el ciclo menstrual varía de 21 a 35 días, respuesta que solo dio el 20% de los encuestados. Además, 2 de cada 10 hombres piensa que el ciclo menstrual es la regla como tal, una cifra alta que demuestra la desinformación que existe en la actualidad.

Intimina también ha querido conocer qué piensan las mujeres sobre el periodo. Una amplia mayoría (72%) afirma que la regla es muy incómoda y les resulta un "fastidio". Sin embargo, cerca de la mitad de las encuestadas (49%) asegura que vivió con naturalidad su primera menstruación, frente a un 34% que no lo recuerda como una situación agradable.





¿SIGUE EXISTIENDO UN TABÚ EN LA SOCIEDAD?

La encuesta también ha recogido datos interesantes sobre cómo es vista la menstruación en la sociedad. En las últimas décadas y, sobre todo, en los últimos años, las mujeres han luchado mucho para romper los mitos y la desinformación en torno a la salud íntima femenina y la sexualidad. Cada vez más mujeres hablan abiertamente de la regla, demostrando que es un signo vital y un estado completamente natural del cuerpo. De hecho, y de acuerdo con la encuesta, una amplia mayoría de las mujeres no tienen tapujos al hablar ella, pues es vista como algo natural (63%).

El empoderamiento femenino y su visibilidad está ayudando a muchas mujeres a sentir total libertad para hablar de los cambios de su cuerpo. "La menstruación no debe vivirse en silencio. Todas juntas debemos luchar para romper los tabús y acabar con el estigma que existe todavía en torno a la salud íntima femenina", aseguran los expertos de Intimina.

Y es que, a pesar de que cada vez la cifra de mujeres que habla abiertamente de ella es más amplia, lo más significativo es que muchas mujeres eligen su ropa en función de si están con la regla o no: un 67% afirma evitar ponerse ropa ceñida y clara.

Esta cifra demuestra que todavía hay mucho trabajo que hacer, y no es de extrañar si las mujeres consideran que a la sociedad le cuesta hablar abiertamente de la regla (70%) o que se tiene la creencia generalizada de que las mujeres son más "sensibles" durante los días de la menstruación (90%). Por el contrario, un 89% de los hombres achaca que la sensibilidad e irritabilidad de las mujeres se debe a que están con la regla.

Intimina también ha querido preguntar a las mujeres sobre la forma en la que es tratada la regla en su entorno. De acuerdo con los resultados de la encuesta, un 24% de las mujeres preguntadas han sufrido mofas o bromas pesadas sobre la menstruación en el colegio/instituto, en el trabajo o en el entorno familiar. De hecho, un 20% de los hombres confirma haberlo hecho.





REGLA Y SEXO. ¿QUÉ PIENSAN HOMBRES Y MUJERES?

En la actualidad, todavía parece ser que las relaciones sexuales y el periodo no son compatibles. Aunque una amplia mayoría (81%) no vea negativo practicar sexo con la menstruación, cerca del 70% de las mujeres considera que no es algo que le guste hacer especialmente durante esos días. De hecho, para los hombres la respuesta es muy similar.

Más de la mitad de ellos (54%) asegura que prefiere no practicar sexo con mujeres que tienen la regla, frente a un 33% que solo mantendría relaciones sexuales si conoce bien a la mujer.





PRODUCTOS DE HIGIENE ÍNTIMA

Las mujeres también han sido preguntadas por los diferentes métodos de protección que usan durante la regla. Si bien es cierto que las compresas, tampones y salvaslips son usados por una amplia mayoría de las mujeres, la copa menstrual está cambiando la visión del periodo. Y es que un 13% de las mujeres ya utiliza este método de protección sostenible y respetuoso con el cuerpo. El público más joven, de entre 18 y 25 años, es el que más usa este producto para los días de la regla.

"El uso de la copa menstrual durante el periodo permite conocer nuestros genitales y a observar cómo funciona nuestro sangrado, lo que supone, en definitiva, un profundo autoconocimiento de nuestra sexualidad y nuestro cuerpo que, indudablemente nos aproxima a todas las mujeres, y de buena forma, a un empoderamiento femenino individual y colectivo a través de nuestra sexualidad", afirman los expertos de Intimina.





CAMPAÑA #YOPONGOMISREGLAS DE INTIMINA

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Intimina ha puesto en marcha la campaña #YoPongoMisReglas para hacer más visible y normalizar el periodo con el fin de acabar con los tabús y hacer que la sociedad comience a tener en cuenta las preferencias, las prácticas y la salud menstrual de las mujeres.

Esta campaña, además de la encuesta, cuenta con un vídeo en el que han participado mujeres y hombres de distintas edades que hablan de la menstruación y de las reglas que han roto a lo largo de su vida.