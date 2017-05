Té matcha: ¿bebida casi milagrosa o postureo entre milennials?

El té verde matcha está de moda. No hay instagramer que se precie que no se haya fotografiado junto a este té en polvo. Y si sueles seguir las modas y aún no lo has probado lamento decirte que te estás quedando anticuado.

Hace décadas que esta bebida se hizo popular en Japón, pero ahora que ha penetrado en las fronteras de nuestro país son muchos los que se preguntan qué propiedades tiene y cuáles son los beneficios en nuestro organismo.

Para empezar debemos destacar que un vaso de matcha equivale a 10 vasos de té verde en contenido en antioxidantes y valor nutricional. Se cree que ayuda a la pérdida de peso, pues funciona como quemador de grasa, aumenta el metabolismo y quema calorías.

Además, el té verde matcha calma y relaja, mejora nuestro estado de ánimo y ayuda en la concentración. El matcha es rico en L-teanina un aminoácido que promueve un estado de relajación y bienestar, sin dar somnolencia. Los monjes Zen del Japón, durante las largas horas de meditación, bebían matcha para permanecer alerta y tranquilos favoreciendo la concentración y la claridad de la mente sin la energía nerviosa que proporciona el café.





Sustituto saludable del café

El té verde matcha es un sustituto ideal para el café, pues aunque contiene cafeína las propiedades relajantes de la L-teanina actúan como contrapeso a los efectos "nerviosos" de la cafeína. La cafeína en el matcha se asimila y se absorbe muy lentamente (de 6 a 8 horas), sin aumentos de azúcar en sangre, aumento de la insulina, o liberación de la hormona del estrés cortisol, como ocurre con la cafeína del café.

En cuanto a su poder antioxidante desde matchate.es descatan que es “espectacular”. Los antioxidantes son compuestos naturales químicos que previenen el envejecimiento y las enfermedades crónicas. Utilizando el método de prueba conocido como ORAC (capacidad de absorción de radicales de oxígeno) el té matcha posee 1.300 unidades por gramo, unas veinte veces más que las granadas o los arándanos, por ejemplo.

Precisamente por su alto contenido en antioxidantes es una bebida ideal para reducir los niveles altos de grasas en la sangre, ayudando sobre todo a la hora de disminuir los valores de colesterol alto y de triglicéridos.

Asimismo, el té matcha también aporta vitamina C, un nutriente esencial fundamental a la hora de prevenir el cáncer, fortalecer nuestras defensas y ayudar en el proceso de depuración natural de nuestro organismo, por ejemplo previniendo la retención de líquidos o eliminando toxinas.

No es oro todo lo que reluce, pero en este caso parece que el ‘postureo’ en las redes está justificado, y es que las propiedades casi milagrosas del té matcha bien lo merecen.