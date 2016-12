CONTENIDO PATROCINADO

Todos nos hemos preguntado alguna vez qué significado tendrá ese sueño que recordamos nada más despertarnos. A veces algunos permanecen en nuestra cabeza merodeando sin saber exactamente por qué; sueños extraños, sueños bonitos, pesadillas, incluso anhelos…



Un mundo onírico en el que nuestra mente no encuentra barreras, donde los pensamientos, ideas, fobias, miedos, alegrías, todo nuestro yo interno es liberado tras ese velo etéreo que nos da paso más allá de las fronteras mundanales. Este tema ha fascinado a la humanidad desde los comienzos. Cuántos genios han admitido a lo largo de la historia haber hallado su inspiración en brazos de Morfeo. Pero también podemos mencionar mentes privilegiadas que han dedicado su vida al estudio directo de esta materia, analizando, interpretando sueños e intentando darnos, a lo largo de sus muchos trabajos, una explicación o acercamiento a esos pensamientos que tan lejanos nos parecen. Quién no ha oído hoy en día hablar del maestro de estas artes Sigmund Freud y su extensa carrera en la interpretación de los sueños en la que basó todo su trabajo desvelando una de las grandes verdades: que los humanos no controlan su propia mente. Freud afirma el hecho de que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y como consecuencia, una vía privilegiada de acceso al inconsciente, mediante el empleo del método interpretativo fundado en la asociación libre de los símbolos más importantes del sueño. Carl Jung, quien afirmó que los sueños son una fuente de sabiduría y crecimiento personal. Y luego hay otros que basaron sus trabajos en teorías obtenidas del estudio de antiguas culturas, como Domhoff, cuyos estudios se centraron el pueblo Senoi, el conocido como “Pueblo de los Sueños”, ya que el levantamiento de su cultura se debió gracias a esta práctica: “LA EDUCACIÓN DE LOS SUEÑOS” basada en el significado e interpretación de los sueños.

Información interesante acerca de esta cultura y la importancia que le daban a sus sueños Los Senoi son un pueblo que habita en Malasia en el macizo montañoso del Gedong Tahan, que si bien no se caracterizan por sus altas riquezas materiales, sí que podríamos decir que son unos de los pueblos más ricos que podemos hallar, ya que han conseguido dominar su psique alcanzando un nivel espiritual y psicológico que los pone por delante a todos los niveles; este pueblo pacífico ofrece un modelo de sociedad democrática, en el que no existe la violencia ni las guerras o conflictos desde hace varios siglos. Los senoi creen firmemente que los sueños son una oportunidad para enfrentar y eliminar los miedos y aumentar los placeres y principios fundamentales del ser humano. Dicha educación en la que se basa este pueblo, está llevada a cabo sus chamanes, curanderos y hechiceros, quienes poseen un desarrollo psíquico impensable para la sociedad de hoy en día. Durante el desayuno, estas tribus se cuentan los sueños tenidos esa noche, y los ancianos llevan los más significativos a las asambleas donde dichos gurús escuchan y analizan dando la interpretación de estos sueños que pueden llegar a afectar a toda la tribu. Hoy en día costaría bastante alcanzar un nivel de conocimientos de los sueños tan profundo como el de este pueblo, pero sí podemos hacer nuestros avances para conocernos mejor a nosotros mismos, estudiando nuestros sueños y escuchando nuestro subconsciente. Hay miles de libros y tratados sobre el tema, y por supuesto disponemos de una puerta hacia el infinito con internet, donde ya hoy podemos encontrar todo tipo de información al respecto. ¿Has tenido un sueño reciente que quieras interpretar? ¿O un sueño que se repite muchas veces y te interesa conocer su significado? Evidente, todos hemos tenido estas cuestiones, ¿Qué puede significar el sueño de anoche? ¿Por qué sueño tanto con esto o con tal persona?, etcétera.

El mundo onírico nos resulta extraño y desconocido, al igual que nuestra mente. Pero sólo hay que coger un poco de valor y mirar tras el velo del espíritu.