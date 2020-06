El 45,1% de internistas considera estar agotado mentalmente para combatir un rebrote de COVID-19

El 53,1% de los internistas participantes en un sondeo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) considera que está preparado físicamente para hacer frente a un eventual rebrote de COVID-19 en España ─3 de cada 10 estiman no estarlo─, mientras que el 45% de estos especialistas manifiesta “no estar preparado mentalmente” para combatir un posible rebrote de COVID-19.

Son las principales conclusiones de la “Pregunta SEMI del mes” de junio, una encuesta periódica mensual que la SEMI realiza entre sus asociados y que, en esta ocasión, ha contado con la participación de 1.029 profesionales.

Los internistas han atendido, en primera línea de la pandemia por COVID-19, al 80% de los pacientes COVID hospitalizados no críticos y han liderado la actividad asistencial e investigadora frente al SARS-CoV-2, de ahí que el sondeo lanzado este mes a los internistas haya querido profundizar en el impacto que la crisis sanitaria por el coronavirus ha tenido sobre los propios especialistas en Medicina Interna.

Preparación física y mental frente a un posible rebrote

Ante un eventual rebrote de la enfermedad por SARS-CoV-2, 53 de cada 100 internistas (53,1%) se consideran preparados físicamente para hacerle frente, mientras que 31 de cada 100 (31,2%) manifiestan no estarlo. Por su parte, el 15.7% no sabe o no se pronuncia al respecto.

Por otro lado, 45 de cada 100 internistas manifiestan que no están preparados mentalmente para soportar un rebrote de COVID-19 y 31 de cada 100 sí consideran estar en condiciones óptimas a este nivel. Un 23,7%, por otro lado, dicen no saberlo o bien no se pronuncian.

Preparación científica frente al SARS-CoV-2

Prácticamente, la mitad de los internistas (47,7%) participantes en esta encuesta de SEMI, por otra parte, dicen sentirse preparados científicamente para hacer frente a un eventual rebrote de COVID-19 entre la población. Cabe destacar que, durante la pandemia, todos los profesionales sanitarios en primera línea han tenido que plantear tratamientos para los que se contaba con una evidencia científica insuficiente.

Para obtener evidencia científica sólida y de calidad, precisamente, la SEMI ha puesto en marcha el Registro clínico SEMI-COVID-19, el más extenso de España sobre SARS-CoV-2 y de los mayores del mundo sobre el virus, cuyos resultados preliminares han sido ya publicados a finales de mayo y que permitirá poner en marcha múltiples investigaciones en paralelo para conocer más y mejor los factores de buen y mal pronóstico de la enfermedad por SARS-CoV-2.