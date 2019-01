A los españoles nos dura el propósito de comer sano 23 días

Dejar de fumar, ir al gimnasio o aprender idiomas son algunos de los propósitos de Año Nuevo más populares entre los españoles, aunque los acabemos incumpliendo. Lo mismo sucede con otro buen propósito cada vez más extendido: comer sano. Según los datos de Deliveroo, la empresa de comida de calidad a domicilio, en las primeras semanas del año nos esforzamos por cuidar nuestra alimentación…¡pero no tardamos en caer de nuevo en la tentación! Es el 30 de enero, de media, el día que los españoles rompen el propósito de comer bien, que comienza, generalmente, el 7 de enero. Si analizamos los platos más pedidos en Deliveroo durante la semana del 6 de enero, la primera tras las fiestas navideñas,predominan las ensaladas, las verduras y el pescado, en preparaciones que además de cuidarnos resultan muy apetecibles: Poke The Vegan de Tasty Poke Tartar de Tomate con Burrata de José Luis Ensalada de Quinoa Roja de Mamá Campo Verduras de Temporada a la Parrilla de Le Coq Salmón Teriyaki de Miss Sushi No hay duda de que, aparte del buen propósito de tomar comida más saludable, a la afición por la alimentación sana después de las fiestas también contribuye el hecho de que nos sentimos empachados después de tantas comilonas y excesos navideños. Por esa razón, durante los primeros días del año optamos por platos más sanos y ligeros que nos ayudan a depurar el organismo y recuperar la forma. Sin embargo, a medida que avanza el mes de enero, se instala la rutina, hace frío y mal tiempo, y las vacaciones de Semana Santa parecen quedar todavía muy lejos, nos empezamos a permitir algunos caprichos culinarios para alegrarnos la vida. Así lo indican los platos más pedidos en Deliveroo durante la última semana de enero: Quesarito de Taco Bell Hamburguesa con Queso y Bacon de Five Guys Pizza Prosciutto de Oven Burrito de Carne de González & Co Hamburguesa Cabra de Timesburg Cierto: resulta muy difícil resistirse a estos platos tan apetecibles y sabrosos. Aunque esto no significa que, en apenas un mes, nos hayamos olvidado de nuestra intención de comer más sano. De hecho, los datos de Deliveroo revelan que de lunes a viernes siguen predominando los pedidos de platos saludables, sobre todo a la hora de la comida. Por su parte, los pedidos de platos más contundentes (como hamburguesas, pizzas, comida mexicana, etc.) se concentran los fines de semana y a la hora de cenar, cuando nos apetece más concedernos algún que otro capricho. "Es genial que a principios de año nos hagamos el propósito de comer más sano y que logremos mantenerlo durante varias semanas”, asegura Blanca Rodríguez, Directora de Marketing de Deliveroo. “Sin embargo, como no somos de piedra, resulta lógico que, cuando ya nos hemos recuperado de los atracones navideños, hagamos alguna excepción, como por ejemplo comernos una hamburguesa o una pizza el fin de semana. ¿Para qué están los buenos propósitos, si no es para incumplirlos de vez en cuando? ¡De lo contrario, enero se nos haría muy largo!”.