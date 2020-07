El 71% de los españoles con problemas auditivos reconoce haberse perdido parte de su vida social

El 11,3% de los españoles sufre algún tipo de pérdida auditiva, de los cuales solo el 36,5% utiliza audífonos para mejorar su calidad de vida. Son los datos del primer estudio realizado en España entre más de 15.000 hombres y mujeres de entre 14 y 74 años, entre lo que se encuentran personas con problemas auditivos y usuarios de audífonos, que ha sido desarrollado por la A.N.A (Asociación Nacional de Audioprotesistas) y EHIMA (Asociación Europea de Fabricantes de Instrumentos Auditivos)* con la colaboración de empresas como Oticon, líder tecnológico en la fabricación de audífonos. El objetivo de este informe es normalizar el uso de audífonos entre la población y demostrar cómo estos dispositivos pueden ayudar a las personas con problemas auditivos a integrarse en las actividades cotidianas del día a día de forma más sencilla, al no encontrarse con limitaciones por la falta de audición.

Y es que, según datos del estudio, el 71% de los usuarios de audífonos en España reconoce que debería haber comenzado a utilizar estos dispositivos mucho antes. Las razones principales son que sienten que han mejorado su vida social (77%), que tienen un mejor bienestar y salud mental (58%) y que son más productivos en el trabajo (32%). Además, el 87% reconoce que se siente mucho más seguro al moverse por la ciudad porque puede escuchar las señales de tráfico, vehículos aproximándose…

En cuanto a su día a día, los españoles que utilizan audífonos creen que tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades como depresión (64% de probabilidad media-alta) que las personas que no utilizan estos dispositivos (72% de probabilidad media-alta) y que se sienten menos cansadas al finalizar el día (un 47% de personas con problemas auditivos que no utiliza audífonos reconoce que llega mentalmente cansado al final del día, frente al 41% de personas que utilizan audífonos). Sobre la calidad del sueño, el 58% de usuarios de audífonos reconoce que duerme bien, un 14% más que las personas que no utilizan audífono (44%).

“Desde Oticon, líder tecnológico del cuidado auditivo, y asociaciones como la A.N.A. y la EHIMA trabajamos constantemente para crear concienciación sobre cómo el uso de audífonos es clave para las personas con problemas auditivos. El objetivo es que puedan conectarse con el mundo y entender todo lo que se les dice, sin la necesidad de realizar un esfuerzo mental extra que les haga llegar agotados al final del día”, explica Sergio Álvarez, Head of Training de Oticon. “Por ello, es clave normalizar el uso de audífonos y mostrar que la pérdida auditiva no tiene por qué ser una limitación, ya que tienen a su disposición tecnología que puede cambiar sus vidas”.

Y es que la información de este estudio constata que el uso de audífonos está normalizado solo en aquellos casos donde hay una pérdida auditiva severa. En situaciones de personas con pérdidas auditivas leves, solo el 15% de los usuarios ha decidido utilizar ayudas auditivas. Las razones principales por las que estas personas con pérdida auditiva leve rechazan el uso de audífonos son, principalmente: avergonzarse por llevar audífonos (52%), porque consideran que su pérdida auditiva todavía no es importante (43%), porque tienen otras prioridades (45%) o porque creen que son incómodos (44%). Un dato que contrasta con la opinión del 63% de usuarios de audífonos que afirma que no han sentido ningún tipo de rechazo o burla por utilizar estos dispositivos en su día a día. De hecho, según los datos del estudio, es más probable que haya más rechazo hacia una persona con discapacidad auditiva que no utiliza audífonos (el 72% de los encuestados confiesa que ha sufrido algún tipo de burla que los lleva al rechazo)

El médico de familia, clave para la detección precoz de problemas auditivos

Este estudio destaca que solo el 37% de las personas con problemas auditivos utiliza dispositivos para escuchar mejor. En cuanto al grado de falta de audición, el 11% tiene pérdida auditiva leve, el 41% moderada y el 49% pérdida severa o profunda. Cabe destacar que del total de los españoles con pérdida auditiva que todavía no utiliza audífono, el 64% sufre problemas de audición moderados, severos o profundos.

En cuanto a la detección de los problemas auditivos, el 50% de los encuestados afirma que ha realizado una revisión de su salud auditiva en los 5 últimos años, principalmente a través de una cita en el médico de familia (51%) o en una consulta con su otorrinolaringólogo (31%). De hecho, los médicos de familia y especialistas como los otorrinolaringólogos y audiólogos son la fuente de información preferida (40%) de las personas con problemas auditivos a la hora de informarse sobre el uso de dispositivos para la mejora de la escucha, seguido por consultas en Internet (27%) y conversaciones con personas que utilizan audífonos de forma habitual (19%). A la hora de comprar sus dispositivos, casi 8 de cada 10 usuarios de audífonos se decantan principalmente por tiendas especializadas en audiología (78%), seguido por ópticas (10%), farmacias (6%) y compras por internet (4%).