Las víctimas de talidomida critican la propuesta de indemnización de Sanidad

La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) ha denunciado la propuesta de indemnización planteada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que oscila entre los 30.000 y los 100.000 euros, y sin garantías de cobrar una pensión vitalicia.

En un comunicado, Avite ha informado de la reunión mantenida el pasado viernes con la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Carmen Balfagón, de la que han salido "decepcionados" ya que, a su juicio, solo ha servido para ejercer un "tanteo" económico de las indemnizaciones.

El objeto de la reunión era abordar el asunto de las compensaciones económicas a las que deben acceder los afectados por este fármaco de la alemana Grünenthal para las náuseas de las embarazadas que causó malformaciones en los fetos.

El cobro de estas compensaciones llegaría después de que se complete el registro nacional puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad y que acreditaría a las víctimas y cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo 19 de julio.

A la reunión con Balfagón acudieron el presidente de Avite, José Riquelme, su abogado, Ignacio Martínez, y el vicepresidente, Rafael Basterrechea, que han explicado que desde el Imserso les han "insinuado" volver a la línea del anterior Real Decreto, donde se plantearon compensaciones entre los 30.000 y los 100.000 euros por afectado, dependiendo del grado de afección y minusvalía.

"En materia económica para nada estamos pensando, ni por lo más lejano, en algo así", ha asegurado Riquelme, que ha recordado que la propia iniciativa aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y en la que se apoya la estrategia fijada por Sanidad, se hace referencia a equiparar las compensaciones a las que recibieron en su día el resto de afectados de otros países de Europa.

"Evidentemente tenemos que ir en esa línea, poniendo como ejemplo el caso de las víctimas alemanas que ya en 1965 recibieron indemnizaciones de hasta 12.000 euros más sus pensiones para toda la vida", ha explicado.

En cuanto a las pensiones vitalicias, desde el Imserso les han comunicado que estos datos no entran dentro de sus competencias, mientras que las víctimas de otros países europeos reciben de media unos 2.500 euros mensuales (7.000 euros en Alemania, 4.000 euros en Italia, 4.000 euros en Reino Unido...).

"Aplicando el baremo establecido para los accidentes de tráfico a nuestro caso, las compensaciones ya serían más importantes que lo que se nos ha insinuado", han lamentado.

Los afectados por la talidomida acudirán antes de Semana Santa a la reunión del comité técnico sobre el registro nacional de afectados que convocará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y plantearán estas nuevas complicaciones.

Además, no descartan "volver a las calles" en el caso de que todo este proceso no se ajuste a las exigencias que reivindican desde hace años y lamentan que no podrán acceder a las compensaciones económicas, como pronto, hasta finales de este año.