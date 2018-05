12 enfermedades asociadas a la obesidad: diabetes, infertilidad, hipertensión...

Más del 80 por ciento de las personas obesas pueden padecer hasta 12 enfermedades debido a su exceso de peso, como alteraciones del ánimo, apenas del sueño, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 o infertilidad, según una encuesta sobre hábitos de vida realizada por la Sociedad Española de la Obesidad (SEEDO) con motivo del Día Europeo de la Obesidad, que se celebra este sábado.

De acuerdo con este informe, presentado este viernes en rueda de prensa por el presidente de la SEEDO, Francisco Tinahones, y la secretaria de la entidad, Susana Monereo, un 80 por ciento de los obesos encuestados no se consideraba como tal, aunque el reconocimiento de su situación sí era más evidente en aquellos con obesidad mórbida. Estas cifras contrastan con la prevalencia de sobrepeso más obesidad en España que, según han detallado los expertos, se sitúan en torno al 60 por ciento de la población, con casi un 25 por ciento de obsesos.

Otros datos expuestos por los expertos son que el 70 por ciento de los obesos tiene hígado graso, lo que, advierten, "puede acabar en una cirrosis hepática". Además, más de la mitad presenta niveles de testosterona bajos, así como una mayor prevalencia de disfunción eréctil. De hecho, en obsesos mórbidos estos datos llegan hasta el 90 por ciento.

En los casos de cáncer, la obesidad aumenta el riesgo de un tumor en el endometrio en "prácticamente el doble", mientras que también aumenta "considerablemente" la prevalencia de cáncer de colón, ha alertado Monereo.

En cuanto a las enfermedades vinculadas con la obesidad, "que en sí misma es también una enfermedad de salud publica importantísima", como ha recordado Monereo, se encuentran: alteraciones del ánimo o pérdida de autoestima; insuficiencia respiratoria que lleva a apneas del sueño; insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria; hipertensión arterial; diabetes tipo 2; dislipemia; reflujo gástrico esofágico; hígado graso; infertilidad y disfunción eréctil; aumento del riesgo del cáncer; artroris; y varices.





CAUSAS: EXCESO DE CALORÍAS, SEDENTARISMO Y 'PICOTEO' ENTRE HORAS

En cuanto al origen de estos problemas, la secretaria de la SEEDO ha señalado, amparándose en datos de la European Association for the Study of Obesity (EASO), que la obesidad "suele aparecer" cuando el balance energético a lo largo del día sale positivo, ya que "los ciudadanos de la Unión Europea consumen hasta 500 kilocalorías al día más que hace 40 años".

Esta circunstancia está muy ligada a otro de los resultados del estudio de la SEEDO: las personas con obesidad son las que más picotean a cualquier hora, el 50,4 por ciento frente al 21 por ciento de la población con un peso normal. "Pican más del doble que el resto y, además, son alimentos muy calóricos como patatas fritas o dulces", ha explicado la doctora Monerero, quien ha asociado este comportamiento al estrés, un cuadro depresivo y, principalmente, al "desequilibrio en la dieta, como poca organización en las comidas".

El sedentarismo es otro de los factores que más contribuye al aumento del peso. De acuerdo con los hallazgos del estudio, el 63 por ciento de los obesos pasa más de 3 horas sentado al día fuera de su horario laboral o de estudio, y 1 de cada 4 obesos pasa más de horas sentado. Por el contrario, entre la población con un peso normal, solo el 19 por ciento más más de cinco horas de forma sedentaria. Esta tendencia se repite tanto en adolescentes como en población adulta.

"Vivimos en un ambiente obesogénico. Tenemos trabajos con poca carga de actividad física, ciudades que están pesadas para los medios de transporte convencionales y no para bicis o ir caminando, vivimos con estrés, hacemos comidas más rápidas. Es necesario hacer un análisis multifactorial", ha afirmado Tinahones, sobre algunas de las causas del aumento de la prevalencia de la obesidad en la sociedad.





"NO ES UN PROBLEMA ESTÉTICO; HAY QUE ACTUAR"

A la vista de esta "epidemia", los expertos han reivindicado que la obesidad "no es un problema estético", ya que lleva aparejadas "numerosas patologías". "Podemos afirmar con rotundidad que la obesidad es una de las enfermedades que más comorbilidades ocasiona", ha asegurado el presidente de la SEEDO, quien ha instado a cambiar los hábitos alimenticios y de actividad desde la infancia, "de ahí la importancia de que los padres y las familias se impliquen".

"La mejor manera de evitar el aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad es tomar consciencia de la importancia de cuidar de uno mismo y de su cuerpo, lo que implica comer saludablemente, hacer ejercicio regularmente y tratar de evitar factores ambientales que pueden causar obesidad como el estrés, el trabajo sedentario y los estilos de vida poco saludables", ha comentado Monereo, remarcando que también es recomendable hacer un seguimiento del peso, del Índice de Masa Corporal (IMC) y la circunferencia de la cintura.

En última instancia, ambos han coincidido en que "es el momento" de regular la presencia de máquinas expendedoras en colegios, o hacer que los productos en su interior sean más saludables. "Hay que ser más drástico, como se hizo con el tabaco, para atajar este gravísimo problema de salud pública", ha concluido Tinahones.