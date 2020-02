La salud emocional incluye tanto el cuidado psicológico como estético

Contenido patrocinado Lograr el bienestar físico, emocional y social es lo que se llama salud integral, y en el momento que algo afecta a ese equilibrio es importante resolverlo. Algunas veces se trata de atender un problema estético, en los dientes por ejemplo, que nos molesta y que nos impide sonreír con libertad, o tan complejo como luchar contra la ansiedad u otro problema de la mente. Para cada caso habrá que localizar el lugar al cual acudir para solventar la situación.





La salud integral se logra con el equilibrio entre el bienestar mental, físico y social, no se trata sólo de no tener enfermedades, sino de estar, verse y sentirse bien. El cuidado de la estética tanto de la piel, el cabello o los dientes también forma parte de la salud emocional, pues no sentirnos conformes con la forma en que nos percibimos repercute en la autoestima y, de forma consecuente, en la salud mental. Será importante detectar los problemas que nos afectan para atenderlos a tiempo. En toda España existen especialistas que ofrecen diferentes servicios en el sector de la salud para resolver problemas en el área estética y dental o en el tratamiento psicológico. Una saludable sonrisa Nada representa mejor, que estamos y nos sentimos bien, que mostrar una amplia sonrisa. La estética dental repercute mucho en la imagen que mostramos al mundo y al espejo, por lo que cuando se presentan algunos factores que puedan afectar a la salud bucal esto influirá sustancialmente en la imagen que se busca proyectar, disminuyendo las ganas de reír sin complejos. Lo aconsejable cuando se requiere someterse a un tratamiento estético es acudir a expertos en el área. Una clínica dental en Valencia muy reconocida en este tipo de tratamientos es el centro Almar que ofrece ortodoncia tradicional o invisible, periodoncia y odontología de la mano de los mejores profesionales asistidos con la más innovadora tecnología. Entre los servicios que ofrece está el de la ortodoncia preventiva, destinada a los pacientes de temprana edad con el fin de corregir algún problema e inculcar hábitos que permitan mantener una dentadura sana, evitando que posteriormente se tenga que realizar endodoncia o extracciones de piezas. Para los adultos hay tratamientos que permiten recuperar una radiante sonrisa que puede estar opacada por manchas o daños en los dientes. Uno de los métodos en los cuales esta clínica es experta es la colocación de carillas Lumineers, elaboradas en porcelana extremadamente fina que se adhiere a los dientes del paciente mejorando su forma, tamaño y color, devolviendo las ganas de iluminar todo al sonreír. Estas piezas dentales se mantienen durante unos 20 años. Implantes en un día Definitivamente, una de las cosas que más dañan la estética bucal, es la pérdida de los dientes. La Clínica Dental Almar es muy recomendada por los trabajos de implantes dentales en Valencia, en vista de que las piezas que colocan se integran de la manera más natural, ya que parecen las piezas originales. Sus odontólogos emplean raíces artificiales que se implantan mediante una cirugía, encima de las cuales asientan la corona o prótesis dental (tornillo), que no se extraen, lo que las hace más cómodas y perdurables. Estos implantes favorecen la posibilidad de efectuar puentes, debido a que pueden servir para sujetar la dentadura postiza. Son trabajos de alta calidad y de última tecnología. Las más recientes tecnologías permiten que el trabajo de implantes dentales se hagan en un día, recuperando rápidamente esa sonrisa anhelada, resolviendo un problema que pueda interferir en la estética y la manera en la que una persona se ve a sí misma. Tratar la ansiedad Atender el aspecto físico y la apariencia puede ayudar a que alguien se sienta emocionalmente mejor, sin embargo, si existen situaciones y problemas psicológicos más complejos, lo aconsejable es buscar ayuda profesional. En este sentido, uno de los trastornos que puede afectar al desarrollo cotidiano es la ansiedad. Para luchar contra este trastorno es importante determinar si se trata de un estado causado por el estrés, que puede ser pasajero por un estímulo externo o algo más. Al estar ante lo segundo, será necesario acudir a un experto que ofrezca un buen tratamiento de la ansiedad en Valencia como la hipnosis, por ejemplo. Este tipo de terapias han demostrado ser muy exitosas a la hora de detectar lo que genera la situación para resolverla. HipnoVLC es una clínica de hipnoterapia en el área metropolitana de Valencia con varios años de experiencia en el tratamiento profesional contra todo estado ansioso. Cuenta con hipnoterapeutas profesionales que tratan este trastorno de manera eficiente con el fin de facilitar una vida más sencilla y cómoda. La hipnoterapia se utiliza para tratar este tipo de situaciones devolviendo la paz y la productividad, sin tener que recurrir a tratamientos farmacológicos que no tratan la raíz del problema. Hipnoterapia resuelve múltiples problemas En el caso de buscar un psicólogo Jerez de la Frontera, una excelente alternativa es acudir al Instituto Andaluz de Hipnosis Clínica y Psicología, donde tratan de manera profesional varios trastornos o problemas emocionales de esos que atentan con ese equilibrio que se necesita para estar bien. Esta clínica que tiene sedes en Cádiz y en Sevilla, también aplica las técnicas de hipnosis clínica directa para resolver trastornos como miedo, fobias, síndrome de déficit de atención, depresión, ansiedad o cualquier tipo de dependencia, además de alcanzar metas como adelgazar. Los psicólogos también usan la terapia de desensibilización emocional y reprocesamiento de información (EMDR) a través de la estimulación bilateral en el cerebro, con el fin de tener la posibilidad de procesar un evento traumático que está bloqueado en algún lugar de la mente, para superarlo y transformarlo en una experiencia de aprendizaje, sacando algo positivo de lo que era negativo.