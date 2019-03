La donación de órganos aumenta un 11% la donación y el trasplante un 10%

La donación de órganos ha aumentado un 11 por ciento y el trasplante un 10 por ciento en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2018, según ha informado la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, en el desayuno informativo 'Foro Salud', organizado con motivo de la celebración este martes del Día Nacional del Trasplante.

Se trata de un crecimiento "espectacular" que, a fecha de 15 de marzo y, tal y como ha sugerido Domínguez-Gil, si sigue así podría significar que a finales de año aumentará en un punto la tasa de donación, que actualmente se encuentra en 48 donantes por millón de población, si bien ha avisado de que todavía es "muy pronto" para asegurar estos datos.

Asimismo, en trasplante renal se ha recurrido en este primer trimestre del año a donante vivo en el 10 por ciento de los casos, siendo las mujeres las que más donaciones en vivo realizan. La donación en asistolia sigue en aumento, si bien Domínguez-Gil ha recordado que es "complicada" ya que en este proceso se lucha "contra el tiempo". "El reto actualmente es el trasplante cardíaco en asistolia", ha puntualizado.

Por otra parte, la directora general de la ONT ha informado de que desde la gestación del programa de trasplante renal cruzado (programa que combina parejas de donante-receptor incompatibles para formar parejas compatibles entre sí), ya se han realizado 215 trasplantes, con una participación de 15 donantes.

Este año ya se ha realizado una cadena de trasplante gracias a un 'buen samaritano', una persona que de manera altruista dona un órgano (hasta ahora siempre ha sido un riñón) a una persona que no conoce para que, a partir de ahí, se establezca una cadena de trasplantes. En esta ocasión se trata de una mujer que ha facilitado una cadena de cuatro procedimientos de trasplantes.

Finalmente, la directora general de la ONT ha comentado que ya se están realizando donaciones de órganos personas infectadas por el virus de la hepatitis C (VHC) para pacientes no infectados. En concreto, ya se han realizado 10 trasplantes de donantes infectados por el virus a receptores negativos. un proceso que ha sido un "éxito". "Estamos consiguiendo dar salida a órganos que de otra forma no tenían", ha zanjado.