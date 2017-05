¿Qué hay detrás de los productos sin gluten?

Los productos sin gluten no pueden considerarse como sustitutos suficientes de sus homólogos que contienen gluten, lo que da lugar a que los científicos exijan la reformulación de alimentos sin gluten con las materias primas más saludables para asegurar una nutrición infantil saludable.

Los resultados del estudio, presentado este jueves en el 50º Congreso anual de la European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition, demuestran que los productos sin gluten tienen un contenido significativamente mayor de energía y una composición nutricional diferente a sus homólogos que contienen gluten.

Muchos de los productos que contienen gluten - sobre todo panes, pastas, pizzas y harinas - también contienen hasta tres veces más proteína que los sustitutos sin gluten. Los desequilibrios destacados en el estudio podrían afectar al crecimiento de los niños y aumentar el riesgo de obesidad infantil.

El estudio evaluó a más de 1.300 productos, y descubrió que:

Los panes sin gluten tenían significativamente mayor contenido de lípidos y ácidos grasos saturados - La pasta sin gluten tenía significativamente menor contenido de azúcar y proteína - Las galletas sin gluten tenían significativamente menor contenido de proteína y mucho mayor contenido de lípidos

El experto de ESPGHAN e investigador líder, el doctor Joaquim Calvo Lerma, explicó: "A medida que más y más personas están siguiendo una dieta sin gluten para gestionar eficazmente la enfermedad celíaca, es imprescindible que los alimentos comercializados como sustitutos se reformulen para asegurar que verdaderamente tienen valores nutricionales similares. Esto es especialmente importante para los niños, donde una dieta bien equilibrada es esencial para el desarrollo y crecimiento sano."

Los expertos también advierten que los consumidores pueden no ser conscientes de estas variables no saludables debido al pobre etiquetado nutricional.

El Dr Martinez-Barona, investigador principal comentó, "Donde los valores nutricionales de productos sin gluten varían significativamente de sus homólogos que contienen gluten, el etiquetado debe indicarlo claramente. Los consumidores también deberían recibir orientación para mejorar su comprensión de las composiciones nutricionales de los productos para que puedan hacer compras más informadas y asegurar que siguen una dieta saludable."

Daciana Sarbu, MPE, vice-presidente del Comité sobre el Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, añadió: "Los productos sin gluten que no son pre-empaquetados no están sujetos a los mismos requisitos de etiquetado que los productos pre-empaquetados. En este caso, los consumidores podrían ser menos conscientes de importantes diferencias nutricionales con impactos potencialmente significativos para la salud. Siempre he apoyado el llamado etiquetado 'semáforo' para facilitar la comparación sencilla entre productos para los principales nutrientes, incluyendo proteínas, grasas y azúcares."