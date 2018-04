¿Cómo detectar si un niño o niña sufre autismo?

No hacer caso al llamarlo por su nombre, no entiende lo que le decimos o no sabe pedir lo que quiere. Estos son algunas de las señales que los más pequeños pueden mostrar cuando padecen autismo. Aunque nos es fácil reconocerlo, es importante detectarlo temprano para adaptarnos a su 'mundo', ya es muy diferente de lo que nos podemos imaginar.

No hay ninguna prueba biológica que diagnostique los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Solo algunas señales en el comportamiento de los niños cuando son más pequeños son los que dan unas pistas reales de lo que le puede pasar.

Hay ocasiones en las que se tardan meses o incluso años en detectarlo, y el niño o niña es el que más sufre porque no puede entenderse o expresarse como los demás.

La responsable de asesoramiento técnico de la Confederación Autismo España, Ruth Vidriales, explica que existen unas “señales de alarma que pueden hacer recomendable una valoración exhaustiva del desarrollo”.

Hacia los 12 meses de edad:

- No balbucea ni hace gestos como saludar con la mano, señalar para pedir alguna cosa o mostrar objetos.

- No reconoce su nombre ni responde cuando se le llama.

Hacia los 18 meses de edad:

- No dice palabras sencillas.

Hacia los 24 meses de edad:

- No dice frases de dos o más palabras, que sean espontáneas y no sólo repeticiones de lo que ha escuchado a los demás.

- Tiene dificultades para mantener el contacto ocular cuando se le habla, y no sigue objetos con la mirada.

- No se implica en juegos compartidos, y parece no disfrutar de la relación compartida con otras personas.

Vidriales destaca que, aparte de estos 'síntomas', si a cualquier edad pierde habilidades que ya había aprendido con anterioridad, como el balbuceo o las primeras palabras, hay que hacer una valoración por si acaso.