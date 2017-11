Por qué no deberías consumir productos Herbalife

Desde hace años la corporación Herbalife se encuentra en el punto de mira de la justicia internacional. El documental Betting on zero destapó que su modelo de negocio correspondía con la estafa piramidal más grande de la historia. No obstante, esto no es el que más debería preocupar a sus clientes, quienes sustituyen comidas por batidos atentando gravemente contra su propia salud.

Ni desayunar ni cenar, esta es la clave de Herbalife para adelgazar. En lugar de realizar comidas equilibradas con alimentos saludables, los distribuidores animan a consumir un batido por la mañana y otro por la noche, a 220 kcal por ración. Los resultados, obviamente, no se hacen esperar y es que no resulta extraño que la pérdida de peso sea inminente cuando lo que realmente estás haciendo es dejar de comer.

Los nutricionistas se muestran totalmente contrarios a este tipo de prácticas que lejos de cumplir con los objetivos de control de peso favorecen el ‘efecto rebote’, así como daños hepáticos asociados con los productos de Herbalife. Asimismo, los expertos recomiendan rechazar los “consejos” de la corporación, cuyos distribuidores carecen de formación nutricional.

En teinteresa.es hemos podido hablar con Pablo Zumaquero Jarana, Diplomado en Dietética y Nutrición Humana, y Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, quien nos ha arrojado algunas ideas esclarecedoras sobre Herbalife y sus desaconsejables batidos.

¿Son recomendables nutricionalmente los productos Herbalife?

No, son productos que se sustituyen por desayunos y comidas/cenas y que aportan muy pocas calorías y muy poca cantidad de vitaminas y minerales, por no hablar de la escasa saciedad que producen y la eficiencia que tienen al absorberse. Además, están elaborados con ingredientes baratos (aunque el precio del producto es muy alto) que no están al nivel de la comida real y normal. Estas dietas deberían estar controladas además por médicos y no durar más de 36 semanas, cuando a día de hoy las están recomendando gente sin ninguna titulación sanitaria y con total desconocimiento de los efectos a largo plazo de las mismas.





¿Someter a tu cuerpo a una reducción tan drástica de kcal puede ser perjudicial para la salud?

Sí, y mucho. Primero porque a corto plazo puedes agotar reservas de vitaminas y minerales que afecten a funciones corporales. Y segundo y más importante, esta reducción drástica genera una serie de modificaciones en la forma y el metabolismo de tejidos y órganos que pueden ser irreversibles y provocar efectos rebote salvajes y una dificultad soberana de que la persona pueda volver a bajar de peso en un futuro. Además, a día de hoy no sabemos cómo revertir estos efectos o sabemos que es imposible revertirlos.





¿Por qué deberíamos desechar los productos ultraprocesados de nuestra dieta?

Porque son productos altos en ingredientes de mala calidad y pocos nutrientes interesantes. Además, generan poca saciedad y se digieren muy rápido, provocando la necesidad de volver a comer al poco tiempo. Sabemos que esos ingredientes y los efectos que generan en el cuerpo al consumirlos aumentan el riesgo de muchas enfermedades y que muchos tienen sabores, texturas y demás estímulos que los convierten casi en productos adictivos o al menos con una dificultad enorme de dejar de tomarlos.





¿Qué alternativas serían más saludables para perder peso?

Lo primero de todo es aprender a comer bien, no comer menos sino mejor, hacer más actividad física y sobre todo con intensidad en algunos momentos de la semana, eliminar los productos ultraprocesados en casa y cuidar mucho las situaciones de ocio donde se toman. Mejorar la calidad del sueño y reducir los niveles de estrés, no tomar medicamentos que aumenten el peso corporal y tener una exposición correcta al sol ayudaría mucho.