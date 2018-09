¿Cómo cambia el cuerpo a lo largo del embarazo?

Seguro que si estás embarazada, aunque sea de pocas semanas, ya habrás empezado a notar cambios en tu cuerpo. Molestias, como la hinchazón, o ventajas, como un pelo más fuerte, son solo algunos de los síntomas que las mujeres experimentan a lo largo del embarazo.

“Dejando de lado manifestaciones más conocidas por todos, como las náuseas, algunas mujeres asocian determinadas situaciones a problemas con el embarazo. Para evitar preocupaciones innecesarias, es importante que sepan lo que ocurre en su cuerpo a medida que el feto crece y entiendan que determinadas molestias son absolutamente normales”, explican los expertos de Ava, compañía médica suiza creadora de la primera pulsera capaz de detectar los días más fértiles de cada mujer.

Por ello, desde Ava han elaborado una guía para que comprendas qué está sucediendo durante tu embarazo y a qué se deben los síntomas que notas semana a semana. ¡Presta atención!

Primer trimestre. Esta fase el embarazo transcurre entre la semana 1 y la 12. Ya a partir de la semana 9, comenzará a crecer el útero y a aumentar tu cintura. Además, empezarás a experimentar dolor de ligamento redondo, ya que se estará estirando para facilitar el crecimiento del bebé. Puede que la barriguita de embarazada ya se empiece a notar cuando el primer trimestre esté llegando a su fin, momento en el que te sentirás más enérgica, como antes de estar embarazada.

Segundo trimestre. De la semana 13 a la 26. Tu cuerpo produce mayor cantidad de hormona relaxina, que puede provocar dolor abdominal y pélvico, así como influir en tu equilibrio. Asimismo, alrededor de la semana 15, la sensibilidad en las encías puede aumentar y es posible que notes la nariz taponada e, incluso, sufras de sangrado nasal. También te darás cuenta de que te han salido estrías. Si todavía no has llegado a este punto, los expertos de Ava recomiendan aplicar cremas hidratantes, de modo que la piel esté mejor preparada para estirarse. Por su parte, en la semana 21 el pecho ya empieza a desarrollar los conductos mamarios, de cara a la lactancia. ¡Pero no todo van a ser desventajas! Durante el segundo trimestre notarás, casi seguro, una mejora en las uñas y un pelo más fuerte y brillante.

Tercer trimestre. Desde la semana 27 hasta el final del embarazo. Las ganas de hacer pis aumentarán debido al crecimiento de feto y útero. La hinchazón también será mayor, por la retención de líquidos. A cambio, tu respiración mejorará, ya que el feto habrá bajado para prepararse para el parto. De ahí en adelante, puede que tengas síntomas que te hagan pensar que vas a dar a luz y que sean falsa alarma… ¡o no!

No obstante, si crees que alguno de los síntomas que tienes están fuera de lo considerado como “común”, lo mejor es que acudas a tu médico. Para consultas más generales, existen dispositivos y aplicaciones que pueden ayudarte. “La pulsera Ava, por ejemplo, no solo sirve para saber los días fértiles, sino también para llevar un seguimiento del embarazo una vez conseguido. Así, gracias a la app de Ava, las futuras mamás también podrán ver, semana a semana, cómo evolucionan tanto su cuerpo como el de su bebe”, recuerdan desde la compañía.