¿Un aplicación para evitar el sedentarismo en pacientes obesos?

El Grupo de Investigación de Castilla y León de la Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (RedIAPP) en la Atención Primaria está llevando a cabo el estudio 'Evident III' que tiene el objetivo de comprobar si el uso de una aplicación móvil, en una intervención en el primer nivel asistencial, puede ayudar a pacientes obesos y sedentarios a reducir el consumo calórico, incrementar la actividad física y perder peso.

La herramienta se configura con los datos de cada usuario (sexo, edad, peso, altura), de manera que permite el control diario de la alimentación y la actividad física realizada, integra la información recogida y ofrece recomendaciones personalizadas según las características de cada usuario y los objetivos planteados.

Para comprobar si puede ayudar a adelgazar, se está llevando a cabo un ensayo clínico en el que participan más de 700 personas de 20 a 65 años, con sobrepeso u obesidad moderada, que proceden de centros de atención primaria de Salamanca, Valladolid, Cuenca, Zaragoza y Palma de Mallorca.

Cada usuario introduce diariamente los alimentos o platos que ha consumido, seleccionados del menú de la aplicación, y la pulsera inteligente registra la información sobre la actividad física diaria (pasos, calorías o frecuencia cardiaca). La aplicación recoge y procesa toda la información y envía al usuario notificaciones con información sobre su evolución y recomendaciones personalizadas.

"'Evident' tratará de equilibrar las calorías que se consumen y las que se queman, para ayudar a la pérdida de peso y a estimular hábitos de vida saludables como evitar el sedentarismo, por ejemplo, si llevas mucho tiempo parado, te avisará de que debes andar", ha explicado el investigador de la Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (RedIAPP), Luís García Ortiz.





Reclutamiento hasta verano

Para realizar el ensayo clínico se ha seleccionado a 700 personas de 20 a 65 años, con un índice de masa corporal mayor o igual a 27,5 y menor de 40 y consideradas sedentarias según el cuestionario breve de actividad física (aquellos que no realizan ejercicio físico intenso al menos 3 veces por semana), excluyendo personas que tengan dificultades para el uso de las TICs, a los que tengan dietas especiales, no puedan seguir una dieta hipocalórica o no puedan realizar actividad física por distintas causas.

Todos ellos han acudido a una visita, en la que se ha evaluado las variables que se incluyen en el estudio, y en la que han recibido un breve consejo sobre estilos de vida, en concreto consejos de nutrición basados en el método del plato y sobre actividad física. Posteriormente, en cada ciudad se ha formado un grupo control y un grupo intervención, los participantes han sido asignados en cada lugar a uno u otro de manera aleatoria.

A los participantes del grupo intervención se les ha entregado un 'smartphone' con la aplicación y una 'smartband', que utilizarán durante un periodo de tres meses, el grupo control no recibirá ninguna intervención adicional. En el momento de la entrega de los dispositivos se configuró la aplicación con los datos del paciente y se les enseñó a usarla, una semana después se programó una nueva visita para confirmar que se usaba adecuadamente y resolver dudas.

A los tres meses, se recogerán los dispositivos, se analizará la información recogida por la aplicación móvil, y se realizará una evaluación de las variables incluidas en el estudio para compararlas con las del grupo control. Para comprobar los efectos a largo plazo de la intervención, se hará una evaluación a los 12 meses.

"El estudio se puso en marcha en enero de 2017, e inició su fase operativa en marzo. Estamos todavía en fase de intervención y seguimos seleccionando participantes, el reclutamiento finalizará en verano y tendremos resultados parciales en 2019 y finales en 2020", ha apostillado García Ortiz. Asimismo, el ensayo, también servirá para validar un dispositivo de muñeca diseñado por 'Microsoft', que mide la rigidez arterial, un marcador relacionado con la hipertensión y el riesgo cardiovascular.

"A pesar de que existen muchas aplicaciones de 'mHealth' en el mercado, muy pocas han sido testadas y validadas científicamente, aún menos, en un entorno clínico, en perfiles concretos de pacientes, y en poblaciones de diferentes comunidades autónomas", ha dicho el coordinador del Grupo de Investigación de Castilla y León (GIAPCyL) de la RedIAPP, Luís García Ortiz.

Una vez finalizado el estudio, prosigue, si se demuestra su efectividad, basándonos en la evidencia científica, la aplicación se podrá poner a disposición de los usuarios de forma gratuita y se podrá prescribir en las consultas de Atención Primaria como herramienta de apoyo a la pérdida de peso.