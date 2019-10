Contenido patrocinado

Lo cierto es que cómo adelgazar de forma saludable es la pregunta que más se hacen aquellas personas a las que les sobran unos kilos, ya que la acción de ‘adelgazar rápido’ o utilizar otro tipo de opciones 'milagrosas' no solo no funcionan, sino que pueden resultar incluso peligrosas para la salud. La mejor forma de perder ese peso de sobra es hacerlo adquiriendo unos hábitos saludables, que incluyan una correcta alimentación, algo de ejercicio, mucho de autocontrol y que se puedan complementar con algunos complejos alimenticios como batidos específicamente creados para perder peso, que contribuyen a lograr el objetivo de un modo progresivo y sano. Lo que hay que tener claro El primer elemento a tener muy claro a la hora de comenzar un proceso para adelgazar es que esto debe hacerse dentro de los parámetros de lo saludable y lo racional. De nada sirve alimentarse solo a base de piña durante una semana o comer únicamente una vez al día. Aparte de resultar un peligro, estas 'dietas milagro' solo serán útiles un tiempo. Es preciso poner la mente a punto: adelgazar será un proceso a medio plazo y quizá haya incluso semanas en las que no se vean avances. Por eso es muy importante cambiar el chip: no se trata solo de adelgazar, sino de hacerlo de forma saludable y cambiar los hábitos de vida para, en el futuro, no volver a coger ese peso. La dieta Evidentemente, la dieta es lo principal en este caso. La dieta mediterránea es especialmente indicada en estos casos, puesto que tiene una gran base de verduras y una amplia variedad de alimentos. Comienza, poco a poco, a comer más sano. ¿Por qué desayunar un bollo con pepitas de chocolate si en el mismo tiempo que abres la bolsa puedes preparar una tostada de queso light y pepino? Quizá al principio te resulte raro o poco apetecible, pero poco a poco comenzarás a apreciar las bondades (y los ricos sabores) de las alternativas a 'lo de toda la vida'. Las tres R: reducir comidas, reducir fritos, reducir grasas No, hacer una dieta saludable no es pasar hambre, pero tampoco abrir el frigo cada vez que uno quiera. Las comidas no deben ser un banquete digno de la boda de un rey medieval cada día. No es que de vez en cuando no se pueda hacer un exceso, pero siempre será mejor por apostar por un plato con una guarnición de verdura que de patatas fritas, por ejemplo. En ese sentido, también es preciso reducir los fritos y las grasas. Al principio parece imposible comer sin freír, pero el horno, el hervido y otras técnicas darán la solución. ¡Hay que tomarlo como la oportunidad para conocer algo más sobre la comida y aprender a cocinar nuevas recetas! Batidos La dieta saludable se puede complementar con la ingesta de batidos específicamente creados para perder peso: aportan sensación de saciedad y quitan el hambre, de modo que ayudan a ir reduciendo poco a poco la ingesta excesiva. Deporte El otro gran pilar sobre el que se soporta una dieta saludable para perder peso es el deporte. No hay que convertirse en marathonman, pero salir a caminar un par de veces a la semana, acudir a la piscina o plantear excursiones por entornos naturales con la familia los fines de semana ayudan no solo a perder peso, sino a reducir la ansiedad y a que los efectos negativos de la dieta afecten menos. Es posible adelgazar de forma saludable si te basas en todos estos consejos.