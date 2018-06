¿Se acude más al psiquiatra o al psicólogo en España?

CONTENIDO PATROCINADO Mucha gente, por diversos motivos que pueden ir desde la ansiedad, a algún tipo de trastorno o a una depresión muy profunda, acuden a distintos centros de psicología, sin embargo, mucha gente no conoce las diferencias que existen entre un psicólogo y un psiquiatra, por ese motivo queremos comentarlas antes de empezar: Los psiquiatras en España son médicos especializados en este sector que tienen derecho a recetar medicamentos. Su función se basa en enfermedades de estas características siempre y cuando sean provocadas por problemas orgánicos, como la esquizofrenia. Los psicólogos son licenciados en psicología, sin embargo, no son considerados médicos, por lo que no tienen poder para recetarnos ningún tipo de pastilla. Ahora que ya tenemos más claro a qué se dedica cada profesional, tenemos que tener en cuenta otras cosas.

¿Cómo elegir a uno u otro? En muchas ocasiones no tenemos del todo claro si tenemos algún tipo de problema para acudir realmente a un psicólogo o a un psiquiatra, e incluso a nuestro médico de cabecera. Una opción muy buena para dar una respuesta a esta pregunta es realizarnos una revisión física completa, de este modo podremos saber si este problema es emocional, mental o físico. Aunque siempre que notes que pasas demasiado tiempo con el ánimo bajo o que sepas que algo no va bien, es recomendable acudir a nuestro médico de cabecera. Por medio de nuestra historia y toda la información que podamos suministrarle el sabrá a quién debes recurrir. En algunos casos como la depresión o bipolaridad es posible que necesitemos de ambos especialistas.

¿Cuándo debo acudir al psicólogo? Muchas personas sufren problemas desde la infancia, pero existen más situaciones en las que es aconsejable acudir a un psicólogo: ● Si no paramos de darle vueltas a alguna situación traumática que nos produzca problemas emocionales. ● Desórdenes alimenticios típicos como pueden ser anorexia o bulimia. ● Estar siempre en un estado triste y de melancolía y no poder evitar pensamientos negativos. ● Tener pensamientos suicidas. ● Necesitar ayuda para superar algún tipo de adicción. ● Sufrir de descontrol emocional o no poder controlar por nuestros propios medios las emociones.

¿Cuándo debo acudir a un psiquiatra? Al igual que en el caso anterior, en muchas ocasiones podemos necesitar acudir a un psiquiatra, pueden ser las siguientes: ● Un nivel elevado de depresión. ● Nivel de ansiedad bastante pronunciado. ● Sufrir ataques de pánico de manera regular. ● Si sospechamos que podemos tener algún tipo de trastorno, como bipolaridad, psicosis o demencia. ● Si nuestro médico nos aconseja acudir a un psiquiatra.

No existe una respuesta clara sobre si las personas españolas acuden más a un especialista o a otro, ya que cada uno tiene sus problemas personales que quizá no quieran que sean contados y por juramento profesional la persona que nos atienda tampoco tiene derecho decir nada. Cada uno de ellos nos ayudará de una manera distinta, pero ambos son efectivos. Para ello se basan en diferentes terapias que serán diferentes dependiendo de lo que nos aflija y debemos seguir si de verdad queremos optar por una recuperación completa y lo más rápida posible.