Sustitutivo real de una comida completa con Meritene

En el ámbito de una comida equilibrada, e incluso para rebajar el peso corporal, existen ciertos productos alimenticios que facilitan esta labor. En ese aspecto, podemos encontrar un sustituto real de una comida completa a través de los productos que presenta la marca Meritene. Los sustitutivos de comida, obviamente, sirven para sustituir una comida, debido a la gran cantidad de nutrientes que se concentran en su composición. De este modo, podemos observar la presencia de fibra, vitaminas y minerales, proteínas o hidratos de carbono. En ese sentido, Meritene Chocolate es un sustitutivo de comida, ideal para presentar una dieta completa y ligera, y adaptable a las necesidades nutricionales de cada individuo.

¿Qué es Meritene Chocolate?

Una de las principales características que mejor define qué es Meritene Chocolate es su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales. Asimismo, es un producto altamente eficaz para devolver al organismo la energía necesaria y poder cubrir nuestras obligaciones diarias. De igual modo, al carecer de sacarosa y glucosa se presenta como un producto ideal, principalmente, para mujeres en periodo de gestación, deportistas o individuos con dietas inadecuadas.

Este sustitutivo de comida, con sabor a chocolate, se recomienda tomarlo añadiendo cinco cucharadas grandes a 150 ml de agua y removerlo hasta quedar totalmente disuelto. Esta dosis de Meritene chocolate nos permite minimizar los efectos de la fatiga y el cansancio, así como mantener en óptimas condiciones el estado de nuestra estructura ósea.

¿Por qué son importantes los sustitutivos de comida?

Los sustitutivos de comida resultan especialmente útiles ante procesos o tratamientos para disminuir el peso corporal. En tal contexto, hoy en día, la obesidad representa un grave problema de salud para un alto porcentaje de la población mundial. El estilo de vida actual, el sedentarismo y la presencia, cada vez mayor, de malos hábitos alimenticios son el principal caldo de cultivo de la obesidad. Asimismo, un peso corporal excesivo puede dar origen a diversas patologías de carácter crónico, como hipertensión arterial, isquemia coronaria o diabetes.

¿Cuáles son sus principales características?

Los sustitutivos de comida están especialmente diseñados para reemplazar una o dos comidas al día. No obstante, cabe resaltar que su uso no es suficiente para cubrir completamente las exigencias nutricionales diarias del organismo. De esta forma, no debe ser el único suministro de nutrientes y en consecuencia de la energía precisa para desarrollar nuestras actividades cotidianas.

De igual modo, estos productos, se han utilizado en diversos ensayos clínicos formando parte de dietas con una mínima presencia de calorías y comparados con otros usados en dietas hipocalóricas tradicionales. En ese aspecto, los sustitutivos, de manera parcial, de la comida presentan una eficacia, cuando menos, similar, si no mayor, a la de las dietas hipocalóricas adaptadas en el mismo entorno.

Al mismo tiempo, existen ciertos sustitutivos de comida que han sido elaborados para incluirse en dietas con un mínimo contenido de calorías, aportando menos de 800 kcal/día. Son utilizados en espacios concretos de tiempo, generalmente alargados, en individuos con obesidad patológica que necesitan una gran reducción de peso, así como en tratamientos anteriores o posteriores a una intervención bariátrica.