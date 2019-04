Solo el 40% de los pacientes con cáncer conoce la inmunoterapia, según informe de Fundación Más Que Ideas

Apenas 4 de cada 10 pacientes con cáncer asegura que conoce la inmunoterapia, según el informe 'Inmunoterapia y cáncer: conocimiento, expectativas y experiencia de los pacientes', realizado por la Fundación Más Que Ideas gracias a una encuesta a 585 personas para recabar información acerca del grado de conocimiento, sus percepciones, experiencias y expectativas en relación con este enfoque terapéutico.

A pesar de su uso creciente para el tratamiento de diferentes enfermedades oncológicas, el informe revela que existe un "desconocimiento" sobre la inmunoterapia entre las personas con cáncer. Así, 7 de cada 10 personas encuestadas afirman tener un grado de conocimiento bajo sobre la inmunoterapia, y más del 90 por ciento de los pacientes se muestran abiertos a saber más (solo un 6,3% afirman no querer tener información).

Solo un 7 por ciento de las personas con cáncer afirma tener un conocimiento elevado sobre la inmunoterapia, frente a un 71,6 por ciento que afirma tener poco y, 1 de cada 4 (21,4%) que tiene un conocimiento medio. Para quienes afirman tener pocos conocimientos sobre la inmunoterapia, el principal motivo es que no han sido informados (49,4%), haciendo referencia también a otras causas como no haber dedicado tiempo suficiente para entenderlo (35,6%) o no haber buscado información al respecto (34,3%).

Además, casi la mitad de los encuestados (46,2%) ignora si la inmunoterapia es una estrategia terapéutica válida para su tipo de cáncer. Este desconocimiento es más frecuente entre los pacientes que están en remisión (supera el 50%) que entre quienes están en tratamiento activo (inferior al 40%).

El aumento de la supervivencia y la posibilidad de vivir muchos años con la enfermedad (cronificación) son las principales expectativas que tienen las personas con cáncer sobre la inmunoterapia, como así lo señalan 3 de cada 4 pacientes consultados. Igualmente, destaca que casi un 40 por ciento de los pacientes esperan que esta terapia cure la enfermedad.

Las expectativas de curación de la enfermedad son más frecuentes entre las personas que manifiestan tener conocimientos amplios sobre la inmunoterapia. En torno a la mitad de las personas con un conocimiento muy alto confían en la posibilidad de curación actual de la inmunoterapia, porcentaje que desciende en personas con pocos conocimientos.

Más del 50 por ciento de los encuestados valoran como principales beneficios de la inmunoterapia una mejor tolerancia de los efectos secundarios y el propio mecanismo del tratamiento, que estimula las defensas naturales. En el lado opuesto, los efectos secundarios que los pacientes consideran tienen un mayor impacto en su calidad de vida son, por este orden, la neumonitis (18,1%), la colitis (18,1%), las reacciones cutáneas (17,5%), las infecciones (13,9%) y las reacciones alérgicas (13,2%).





EXPERIENCIA CON LA INMUNOTERAPIA

El informe también muestra la experiencia de personas que han estado o están recibiendo inmunoterapia como opción terapéutica. Preguntados por los motivos que influyeron en su decisión de tratarse con inmunoterapia, el 77,4 por ciento de los encuestados

Sobre la opinión del paciente en la toma de decisiones, 1 de cada 3 (35,5%) considera que su opinión no influyó, o apenas lo hizo, en la decisión de iniciar un tratamiento de inmunoterapia. En cambio, un 48,4 por ciento afirma que su opinión sí influyó bastante o mucho.

Casi la mitad de las personas (48,4%) que han recibido inmunoterapia consideran que el proceso de información sobre la inmunoterapia es "mejorable". Preguntadas por qué tipo de información les hubiese gustado tener antes del tratamiento, destacan las secuelas a largo plazo (45,2%), las estadísticas de éxito/fracaso (38,7%), explicación sobre en qué consiste el tratamiento (35,5%) y los efectos secundarios (33,9%).





¿CÓMO SE INFORMAN LOS PACIENTES SOBRE INMUNOTERAPIA?

La encuesta cuantifica que cuatro de cada diez pacientes se informan a través de internet (42,6%) y de los medios de comunicación (42,0%) sobre la inmunoterapia, con los profesionales médicos y sanitarios en un tercer lugar (25,8%) y las asociaciones de pacientes y ONG detrás (19,7%).

El perfil de persona que acude en mayor medida a la información 'on line' es mujer, de edad intermedia y con estudios formativos superiores. De hecho, un 47 por ciento de las mujeres se ha informado sobre inmunoterapia a través de internet, porcentaje que cae al 32 por ciento entre los hombres.

En el diálogo médico-paciente, solo 1 de cada 4 personas afirma haber obtenido información sobre inmunoterapia a través de profesionales del ámbito de la salud. Y que 3 de cada 4 personas (72,2%) no han hablado nunca con su médico sobre inmunoterapia. El 26,5 por ciento de los pacientes afirma haber obtenido información sobre inmunoterapia de manos de otros pacientes (a nivel individual), asociaciones u ONG.

Analizando este dato desde la perspectiva de género, se identifica que las asociaciones y ONG como recursos de información son empleados, en mayor medida, por las mujeres en comparación con los hombres, y también que se implican más que los hombres: el 41,3 por ciento de las mujeres encuestadas forman parte activa de una asociación/ONG, mientras que el porcentaje es del 23,1 por ciento en hombres.