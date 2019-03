Sociedades piden al Gobierno que cumpla el objetivo de la ONU y la OMS para el sida porque España "todavía está lejos"

El Grupo de Estudio del Sida GeSIDA, la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA) y la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) han pedido este martes al Gobierno que cumpla con las medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el sida y se comprometa con el Programa ONUSIDA para controlar la infección y evitar nuevos contagios porque España "todavía está muy lejos".

Así lo ha manifestado el presidente de SEISIDA, Juan Carlos López, durante el lanzamiento de la campaña '#YoNoMeOlvido', que ha cubierto el puente Enrique de la Mata Gorostizaga (Madrid) de lazos rojos para "concienciar a los políticos de que el VIH no debe olvidarse", ya que "parece que ha quedado en un segundo plano", ha agregado.

El Programa ONUSIDA 90-90-90 pretende que, para 2020, el 90 por ciento de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al virus; que el 90 por ciento de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretrovírica continuada y que el 90 por ciento de las personas que reciben terapia antirretrovírica tengan supresión viral.

España "cumple los dos segundos 90: el 90 por ciento de los diagnosticados está en tratamiento y el 90 por ciento de los que está en tratamiento tienen un estado indetectable y la infección vírica controlada", ha especificado López. Pero "falta cumplir el primer 90, es decir, lograr que las 25.000 personas que hay infectadas estén diagnosticadas y la OMS dice claramente que hay que cumplir el programa", ha agregado.

"Ese es el objetivo fundamental que les exigimos a nuestros gobernantes", ha reclamado el presidente de SEISIDA, pero "no sólo al Gobierno central, también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos" porque, a su juicio, "esto es una labor de todos".

En este contexto, López ha aludido a realizar más pruebas de VIH en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y a implantar la profilaxis preexposición (PrEP) para conseguirlo. "No es posible que en el año 2019, en España, un país del mundo occidental, no tenga implementada la PrEP", ha lamentado López.

La PrEP es "dar un tratamiento a personas que están en riesgo de adquirir la infección", ha matizado y "ha funcionado en aquellos lugares donde se ha implantado y ha disminuido el número de infecciones en una proporción muy alta", según López, que ha citado los ejemplos de San Francisco (Estados Unidos), Londres (Reino Unido) o París (Francia). "Pedimos a todas las comunidades autónomas que den ya los pasos definitivos para permitirlo", ha zanjado el presidente de SEISIDA.





"IRRESPONSABILIDAD"

Por su parte, el secretario general de CESIDA, Jorge Garrido, ha criticado que "no hay una respuesta política al lado de lo que las sociedades científicas y la sociedad están haciendo precisamente cuando tienen una estrategia como la de Naciones Unidas muy clara de lo que hay que hacer y qué medidas tomar", lo que es "una irresponsabilidad".

Garrido, que ha incidido en el objetivo de "devolver el VIH a la agenda política", ha apuntado que el VIH "no significa sólo infección, sino que también es la respuesta a la salud sexual en un país complejo como España, que tiene tasas muy altas no sólo de VIH, sino también de otras infecciones de transmisión sexual y genital". "Y no hay casi respuesta desde la Administración ni el SNS", ha especificado.

Además, a su juicio, la "pérdida de fuerza del VIH se achaca a la sociedad y no a las administraciones" cuando "los recursos cada vez son menores y más diezmados". "Pedimos que se tenga esa responsabilidad política y administrativa", ha insistido.