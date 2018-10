Quiropráctica, una medicina alternativa

CONTENIDO PATROCINADO Ante dolencias de tipo neuromusculoesqueléticas, articulares y del sistema nervioso, una opción para llevar a cabo el tratamiento de estas es la Quiropráctica o también conocida como Quiropraxia. Se trata de una modalidad desarrollada a finales del siglo XIX en Estados Unidos, para después extenderse a otras partes del mundo. Existen multitud de centros, de institución privada, destinados a la formación de estos especialistas en Europa y Estados Unidos. La duración del mismo suele ser de 5 años. En España, se hallan dos importantes colegios como son el BCC (Barcelona College of Chiropractic), dirigido a la formación de Barcelona, y el MCC (Madrid College of Chiropractic). Actualmente, contamos aproximadamente con 300 quiroprácticos titulados ejerciendo en España. Además del título que le acredite como profesional quiropráctico, este debe de poseer una serie de valores morales para saber escuchar al paciente y ser franco a la hora del diagnóstico, valorando de esta manera si los objetivos del paciente son inalcanzables o, por el contrario, si el especialista es capaz de hacer frente a ellos. Según estudios, un porcentaje alto de las personas que se dedican a la quiropráctica son personas que previamente han tenido problemas de salud, los cuales fueron resueltos con esta práctica. Los quiroprácticos intentan diagnosticar y tratar las dolencias anteriormente citadas. Para ello, el motor de estos especialistas son sus manos, con ellas tratan de manipular los tejidos ejerciendo cierta presión sobre sus tejidos. La finalidad es evitar la utilización de medicamentos, agujas o la realización de intervenciones quirúrgicas. No obstante, si los quiroprácticos lo ven oportuno, derivan al paciente a su médico de cabecera. El primer día de consulta el quiropráctico le realiza una serie de preguntas al paciente para obtener una historia más detallada sobre sus dolencias. Seguidamente, le realiza una prueba de exploración para corroborar dicha patología. El tiempo medio de la consulta suele oscilar entre 10-20 minutos de duración, aunque esto varía según el tipo de paciente y dolencia. De forma general, suelen ser necesarias más de una sesión. Al inicio del tratamiento, se suele comenzar con varias sesiones semanales, pero a medida que pase el tiempo, si el quiropráctico nota mejoría, estas se reducirán a una vez por semana. El especialista puede realizar las sesiones en una consulta o a domicilio. Este tipo de tratamientos no únicamente está destinado a problemas asociados a la columna vertebral, sino también a problemas de cuello, hombros, lumbago, mareos o vértigos, migrañas, dolores de cabeza, asma e incluso trastornos digestivos como estreñimiento. Los quiroprácticos también tratan lesiones en deportistas. Es importante saber que, ante casos de osteoporosis, artritis, fracturas de huesos, etc., no debemos acudir a un quiropráctico sino a un médico especialista. Genéricamente, el precio medio por consulta suele rondar en torno a los 40€,aunque esto depende de cada especialista, de la localización geográfica en la que nos situemos y, en algunos casos, de la edad. Esto último es debido a que no se cobra un tratamiento igual para pacientes adultos que para niños.