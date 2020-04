Problemas psicológicos de la alopecia y cómo combatirlos

Contenido patrocinado

La alopecia para muchas personas no es un problema, pero para muchas otras supone un problema muy grande. Cuando hablo de problema grave, no solo me refiero al factor estético, sino que también puede llegar a ser un problema psicológico. A través de muchos estudios se ha demostrado que la pérdida del pelo puede llevar a una persona a sufrir problemas de autoestima y sentirse acomplejado del problema, sobre todo si otras personas de su entorno no sufren de alopecia. Esto hace que no disfruten de la vida y puedan incluso sufrir episodios de ansiedad o depresión.



¿La alopecia realmente es un problema psicológico? Como nos comenta el Dr Emrah Cinik, experto en injertos capilares en Turquía, se ha demostrado que la alopecia puede provocar graves problemas psicológicos en las personas que sufren este problema, tanto en hombres como en mujeres. Muchas de estas personas intentan usar tratamientos preventivos para intentar parar la alopecia, pero en la gran mayoría de casos esos tratamientos apenas hacen algo, por lo que la alopecia sigue su rumbo. Hay que tener en cuenta que la alopecia no se produce por nada externo, sino que se produce por componente genético, de aquí que los tratamientos preventivos no den resultados. La verdad es que a un buen porcentaje de hombres la alopecia les afecta psicológicamente, pero se ha demostrado que a las mujeres que la sufren les afecta todavía más. Esto se debe a que es menos común y suelen preocuparse más por su estética. Según los últimos estudios, el 43% de las mujeres que sufren alopecia suelen tener problemas conyugales, mientras que el 63% suelen tener problemas en su carrera profesional, debido a que la alopecia las suele afectar mucho. Es más, se ha demostrado que las mujeres que sufren alopecia son mucho más propensas a sufrir estrés, lo cual se añade a los problemas psicológicos. Por regla general, un buen porcentaje de personas que sufren de alopecia suelen tener una autoestima más baja, sensación de tener un cuerpo más feo que el de los demás y sobre todo suelen tener una peor calidad de vida. Es verdad que estos síntomas no son iguales en todas las personas y suelen ir reduciéndose cuando la persona comienza a acostumbrarse a su nuevo cambio. Por otra parte hay que añadir que las personas que sufren de alopecia en las cejas suelen ser personas que pueden tener problemas de identidad. ¿Cómo se pueden solucionar los problemas psicológicos de alopecia? Se pueden hacer tratamientos psicológicos, pero el mejor tratamiento por el que puede apostar una persona es disfrutar de un implante capilar el cual le ayude a recuperar el pelo que ha perdido en determinadas zonas por culpa de la alopecia. Se ha demostrado que los implantes capilares son muy fiables y dan buenos resultados en la gran mayoría de pacientes. Gracias a este tratamiento el paciente puede volver a verse con pelo, es decir, puede volver a su vida normal. Lo importante para poder volver a recuperar el pelo perdido es ponerse en manos de profesionales que nos garanticen un buen trabajo. Hoy en día nos podemos someter a ese tratamiento en España y si queremos ahorrar dinero y estar en manos de muy buenos profesionales acudir a Turquía. Ese país se presenta como la mejor opción, debido a que ofrece clínicas y profesionales de muy buena calidad y unos precios realmente económicos. El ahorro de someterse al tratamiento en Turquía frente a España es muy grande, de aquí que la gran mayoría de personas decidan viajar a ese país. Además, los resultados son muy buenos y en menos de un mes todo parecerá natural por lo que se puede volver a hacer una vida normal y así eliminar fácilmente los problemas psicológicos. Hay que tener en cuenta que el tratamiento de implante capilar no solo debe ser realizado para mejorar la estética, sino que también debe realizarse para eliminar los problemas psicológicos que provoca la alopecia. A la hora de someterse a este tratamiento hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen que someterse a la misma técnica. Me explico, actualmente hay diferentes técnicas que se usan a la hora de realizar el implante de pelo. Según las características de cada persona, el profesional recomendará usar una u otra técnica. Lo importante es ponerse en manos de expertos que nos garanticen unos resultados óptimos sin efectos secundarios. Gracias a estos tratamientos, el pelo volverá a lucir una imagen bonita, gracias en parte a que el pelo es de la misma persona, es decir, no crea efectos secundarios y lo más importante, no rompe la estética del resto del pelo. Todo esto hace que el efecto sea natural, sin olvidar que el pelo crecerá al mismo ritmo que antes. Y como el pelo que se injerta cuenta con una genética que muestra que el pelo no se debe caer, se puede tener la certeza de que el tratamiento será realmente duradero en el tiempo. Como podrás comprobar de primera mano, el implante capilar es más sencillo de lo que parece y en uno o varios días podrás tener todo listo. No produce dolor gracias a la anestesia local y el periodo de recuperación se puede realizar cómodamente desde casa. Eso sí, hay que tomar una serie de medidas como no hacer ejercicio durante las primeras semanas para evitar sudar, dormir de una determinada manera y pasar consulta cada pocos días para que el profesional pueda certificar que el implante está enganchando correctamente y en consecuencia no hay desprendimientos. Pero te puedo asegurar que el esfuerzo merece la pena, gracias a que podrás dejar de lado los problemas estéticos y sobre todo los psicológicos. Si realmente quieres volver a tener un pelo bonito y dejar atrás los muchos problemas que puede causar la alopecia, lo mejor que puedes hacer es apostar por un implante capilar. En Turquía son mucho más baratos de lo que piensas y los resultados son muy buenos. Siempre que apuestes por una clínica de calidad, podrás tener la certeza de estar en buenas manos y conseguir los resultados esperados, sin tener que hacer un gasto demasiado alto.