Plan detox: 3 días sin comer sólido, ¿para qué?

A penas dos meses después de haber dado comienzo el 2019 y haber emprendido con ahínco los famosos propósitos de año nuevo, lo cierto es que el inicial entusiasmo por cumplir los objetivos ha quedado reducido a un vago intento por cambiar, sepultado bajo una más que evidente falta de fuerza de voluntad. Si iniciaste el año con la intención de modificar tu estilo de vida hacia una versión mucho más saludable, aún estás a tiempo de reconducir el abandono de tus objetivos de los últimos días.

Cuando me propusieron probar un plan detox de 3 días, primero me informé muy bien en qué consistía exactamente. Soy una firme defensora de la comida real y no creo más en las dietas milagro que en los Reyes Magos o el ratoncito Pérez. Comer para mí es un placer y cualquier cosa que se le parezca a una dieta con excesivas restricciones no va conmigo. Sin embargo, en mi investigación sobre el tema descubrí que no es una dieta de adelgazamiento, sino un plan para limpiar el organismo mediante una alimentación sana y equilibrada que facilita la eliminación de toxinas.

“Con el cleansing ayudamos a trabajar mejor a nuestros órganos más implicados en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Se trata de ayudar a la depuración que ellos mismos realizan cada día”, explica la web de drink6 que me hizo llegar mi plan a la redacción de teinteresa.es.

Se recomienda antes de empezar el plan preparar a tu intestino gradualmente para la bajada de aporte calórico que va a experimentar, ya que los zumos y cremas, elaborados con frutas y verduras frescas (todo 100% natural) rondan las 1000 calorías al día. Probablemente una cantidad muy por debajo de tu ingesta calórica habitual, que rondará las 1500-2000 kcal en el mejor de los casos. Asimismo, se aconseja reducir las grasas, azúcares, procesados y alimentos de procedencia animal, y sustituirlos progresivamente por frutas, semillas, superalimentos y verduras.

Yo comencé mi plan un miércoles, así el sábado (cuando mi fuerza de voluntad se resiente considerablemente) ya habría terminado mis 3 días de zumos y cremas. Tengo que admitir que el primer día se me hizo algo cuesta arriba. No pasé hambre, pero creo que a mi cuerpo le costaba asimilar que todo lo que ingería fueran líquidos. Eso sí, desde el primer momento me alegré de haber optado por el plan que no era solo de zumos, ya que una buena crema de verduras caliente a estas alturas del año hacen mucho bien.Además, estaban realmente buenas.





Mi día comenzaba con un zumo de naranja, zanahoria y mango, en torno a las 8 de la mañana.

♢ ¡Un zumo para empezar el día con salud y energía! Elaborado con sabrosas frutas y hortalizas de temporada. Lo que te pide el cuerpo para empezar el día.

La naranja es un poderoso antioxidante por la gran cantidad de Vitamina C que contiene. Favorece la cicatrización y refuerza el sistema inmunológico del organismo.

La zanahoria es muy rica en fibra, ácido fólico, calcio y magnesio. Pero sobre todo destaca por su gran aporte en vitamina A y antioxidantes. Un vegetal antioxidante, rico en vitaminas, minerales y fibra que además es bajo en calorías.

Además de ser delicioso y aportar un dulzor natural al zumo, el mango ayuda a la digestión, combate el cáncer, ayuda a disminuir el colesterol y controla la acidez.





Antes de que pudiera darme cuenta me tocaba el segundo zumo del día (en torno a las 11 am): zumo de manzana y piña.

♢ El más refrescante y en opinión de muchos, el más rico de todos. Lleno de deliciosas manzanas que contienen mucha fibra y antioxidantes. Además, ayudan a reducir el colesterol alto, los niveles de azúcar en sangre y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La piña ayuda en los procesos antiinflamatorios y es una gran fuente de manganeso, fundamental para tener huesos, piel y uñas sanas. Además, ayuda con la digestión y es el aliado perfecto contra la retención de líquidos, al ser un gran diurético natural.

A las 2pm le tocaba el turno a la crema de trigueros y yuca.

♢ Con el invierno empieza la temporada de espárragos. Tienen un valor calórico bajo, y son perfectos para llenarte de nutrientes a la vez que eliminas toxinas y combates la retención de líquidos. Son un remedio natural para limpiar la sangre gracias a sus propiedades diuréticas y su alto contenido en fibra.





Aunque la cuarta comida está recomendada entre las 4 y las 6pm, lo cierto es que no pude tomármela nunca antes de las 6:30 (llamadme loca pero no me veía comiendo sopa de quinoa, kale y shitake en el metro en plena hora punta). En este caso se agradece tener algo que masticar, ya que las setas están enteras en la sopa.

♢ La combinación perfecta de nutrientes y súper alimentos en una sopa exquisita. La quinoa, llena de proteínas. El kale lleno de hierro y con propiedades anticancerígenas y desintoxicantes, que limpian hígado y sangre. El shitake tiene gran capacidad de estimular el sistema inmunológico y aporta además un compuesto que absorbe la grasa, lo cual también es útil para personas que quieran bajar esos kilitos de más.



A las 8 pm era el turno de la crema de setas. Mi favorita.

♢ En Drink6 les encanta trabajar con productos de temporada porque siempre son los más frescos y así garantizan que consumimos el alimento en su mejor momento. Por eso sus chefs y nutricionistas han elaborado una deliciosa crema con las mejores setas de temporada. Combinando boletos, shiitake y champiñones conseguimos una crema muy nutritiva, poco calórica pero muy saciante. Las setas tienen un alto contenido en proteínas vegetales además de proporcionar importantes minerales como fósforo, hierro y potasio.

Y para terminar el día crema de calabaza y naranja, sobre las 10 de la noche.

♢ Esta deliciosa combinación de calabaza, zanahoria y naranja está llena de betacarotenos que son la principal fuente de vitamina A e indispensables para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. La calabaza es una verdura dulce muy antioxidante, muy depurativa, rica en vitaminas, minerales y fibra y baja en calorías.





El segundo día todo fluyó mucho mejor, incluso me llegué a sentir saciada en exceso, pero sin estar hinchada. Parece increíble pero al segundo día yo ya me sentía más ligera y, al menos en apariencia, más delgada. No obstante, para ser sinceros no me atreví a ir al gimnasio en los 3 días, ya que aunque no me notara especialmente débil de energía, sí que es verdad que 1000kcal son muy pocas para combinarlo con un entrenamiento de alta intensidad. Para deportistas o personas que hacen ejercicio habitualmente, creo que sería conveniente el Plan detox XL Extra Energía, con un aporte calórico algo mayor.

Para el tercer y último día, ya estaba acostumbrada a los tiempos y las comidas en estado líquido, y si en algún momento me sentí tentada de picotear algo el encontrarme tan bien me ayudaba a autoconvencerme de lo contrario. Al final son solo tres días y, aunque seas de fuerza de voluntad distraída como yo, no se trata de ningún esfuerzo sobrehumano.

El sábado por la mañana bajé a pesarme a la farmacia, tal y como había hecho tres días antes. La báscula marcaba medio kilo menos. Para muchos será una diferencia insignificante, pero como ya había señalado no se trata de una dieta de adelgazamiento, sino depurativa de nuestro organismo. Yo me encontraba mejor, mucho menos hinchada y, en consecuencia, más ligera. No he creado un hábito tras únicamente 3 días de alimentación saludable, pero ya lo dice la sabiduría popular: “Gota a gota se hace un océano”.





Belén Monedero CEO y fundadora de Drink6 responde a teinteresa.es

¿Qué beneficios tiene seguir un plan detox?

Un plan detox bien planificado, como el de Drink6, aporta beneficios muy saludables para el cuerpo y la mente. Por ejemplo:

- Ayuda a prevenir y curar diferentes afecciones: insomnio, acné, ansiedad, varices, colesterol y triglicéridos, retención de líquidos…

-Al ser ricos en fibra, agua y minerales, los zumos de Drink6 tienen una acción antioxidante y diurética, y regulan el tránsito intestinal.

-También aportan más energía, capacidad de concentración, una piel más suave y limpia, un mejor sistema inmunológico, una mejor digestión…

Los zumos de Drink6 son fruto de años de experiencia de un equipo de médicos nutricionistas y del día a día con cientos de pacientes, en cuyo tratamiento han podido comprobar cómo la incorporación de estos zumos ha solucionado desde problemas de estreñimiento crónico a patologías más graves como las digestivas, las inmunológicas y hasta las tumorales.





¿Por qué se eligen esos ingredientes y no otros?

Cada uno de los planes detox de Drink6, ya sea a base de zumos, cremas o suplementos nutricionales, está elaborado por el equipo de nutricionistas teniendo en cuenta las necesidades del organismo, en función de la duración del plan (uno, tres o cinco días), la actividad diaria que vaya a realizar la persona, la hora del día en que va a tomar cada zumo, etc. Durante el plan, los zumosaportan todas las vitaminas y nutrientes necesarios para una jornada completa de alimentación sana, ligera y equilibrada. En un día de detox con Drink6 se ingieren unos 6 kilos de 15 frutas y verduras diferentes y unas 1000 calorías.

Las diferentes recetas se elaboran también teniendo en cuenta cuáles son las frutas y verduras de temporada, su punto de madurez y cómo combinan unas con otras para conseguir un sabor delicioso. Una labor de la que se encarga el chef de Drink6 con su equipo.

¿Por qué es importante tomar los zumos/cremas en el orden que se especifica?

Nuestro equipo médico selecciona los ingredientes de cada zumo en función del ciclo vital del organismo en cada momento del día. Sin olvidar el sabor, claro.

Así, el zumo correspondiente al desayuno contiene naranja, zanahoria y mango para empezar el día con vitalidad y energía, además de iniciar la función antioxidante.

El zumo de media mañana, con piña, manzana y menta, favorece el proceso de eliminación de toxinas, es un eficaz diurético natural y combate las bacterias bucales.

El zumo de mediodía, a la hora de comer, está elaborado con kale, espinacas y manzana y es más contundente y saciante.

El cuarto zumo, de media tarde, tiene gran poder antioxidante y un aporte de energía extra que vienen muy bien a esa hora, para afrontar la recta final de la jornada.

El zumo de la cena, con limón y cayena, es una combinación ligera de componentes depurativos y diuréticos que estimulan la eliminación de toxinas al final del día y tiene poder saciante.

Por último, el zumo de piña, coco y copos de avena hidrata nuestro organismo, recupera minerales perdidos durante el día y nos ayuda a dormir mejor mientras regenera el sistema nervioso.





¿Por qué "está prohibido" el café?

Si el objetivo de un plan detox es eliminar las toxinas, depurar el organismo, beber cafeína no es precisamente una ayuda. El café es un excitante natural que tiene sustancias nada recomendables para el cuerpo si se abusa de él. Así que lo mejor es, ya que estás haciendo el plan, aprovechar para quitarte hábitos poco saludables como el café. O el tabaco.





¿No hay riesgo de 'efecto rebote' tras el plan detox?

Drink6 no es un plan para adelgazar, no es ninguna dieta milagro, ni mucho menos. Así que no hay peligro de efecto rebote. El objetivo, además de su función depurativa, es crear un hábito de alimentación y vida sana. Que tomar verduras y frutas frescas empiece a formar parte de un estilo de vida saludable que se mantenga en el tiempo, no sólo en momentos puntuales. Cuidar nuestra alimentación, hacer más ejercicio, practicar algún deporte...

¿Qué diferencia hay entre los productos de drink6 y una comida hecha en casa con los mismos ingredientes?

En primer lugar, los zumos de Drink6 están concebidos por profesionales de la salud y la alimentación. Son recetas muy estudiadas a nivel nutricional y de sabor, cada ingrediente en su proporción adecuada. Y elaboradas de forma que el ciclo de eliminación de toxinas se realice de una forma fácil y llevadera, sin someter al organismo a cambios bruscos.

Y además, lo hacemos pensando en nuestros clientes, de manera que les resulte lo más cómodo y fácil posible. Ya lo tienen hecho, no tienen que pensar ni probar recetas; y encima se lo llevamos a casa. Pero, en cualquier caso, lo importante para nosotros es fomentar ese hábito de alimentación saludable, así que si han probado nuestro plan y luego se preparan sus zumos en casa, ¡objetivo conseguido!