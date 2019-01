La OMS insta de nuevo a implementar la PrEP para revertir la epidemia de VIH

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado de nuevo a todos sus países miembros a la implementación de la profilaxis previa a la exposición (PrEP) entre aquellos colectivos más vulnerables a la infección por VIH, como hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales o personas que se inyectan drogas.

PrEP es una píldora que reduce radicalmente el riesgo de que una persona VIH negativa se infecte a través del contacto sexual con una pareja VIH positiva. Los últimos datos de la OMS muestran que hubo alrededor de 160.000 nuevos diagnósticos de VIH en 2017.

"Medidas como la PrEP pueden cambiar esta situación y revertir la epidemia que se ha cobrado tantas vidas", explica el coordinador de Enfermedades Transmisibles y director del Programa Conjunto de Tuberculosis, VIH y Hepatitis Virales en OMS Europa, Masoud Dara.

Después de una evaluación individual, se puede recomendar la PrEP como una opción de prevención adicional en un paquete integral de servicios que produzca prácticas sexuales más seguras a través de condones, pruebas y asesoramiento sobre VIH, y acceso completo al tratamiento para todas las personas que viven con este virus.

Para insistir en la importancia de esta píldora, desde la OMS narran el caso de Georgii Onyschuk, un homosexual ucraniano de 29 años que ahora ve la PrEP como una parte normal de su vida. "La primera vez que me enteré de su existencia fue hace 7 u 8 años en aplicaciones de citas gay. La usaban personas de Estados Unidos porque ahí es donde se implementó primero. Lo busqué por Internet y descubrí que era una píldora que, si se toma diariamente, reduce las posibilidades de infectarse con el VIH", cuenta.

La oportunidad de beneficiarse de la PrEP llegó hace 3 años, cuando regresó a Kiev después de vivir en el extranjero y Ucrania habilitó la posibilidad de recibirla gratis en colectivos sensibles. Un trabajador de una ONG centrada en la salud en la comunidad gay, donde periódicamente se realiza la prueba del VIH, le contó más sobre esta píldora. Tras informarse más concienzudamente, decidió inscribirse en el programa estatal ucraniano para obtener la prueba.





"TOMAR LA PREP SIGNIFICA TENER PAZ MENTAL"

Georgii Onyschuk describe el impacto positivo de esta decisión: "Me he protegido en el sexo la mayor parte del tiempo, pero a veces sucede algo, no tienes condón o simplemente sucede. Siempre me preocupé por estas situaciones después de hacerlo. Hay una ventana de 3 meses para verificar si te infectas o no, por lo que durante ese tiempo estás con eso en la cabeza y no es una sensación agradable. Es una mezcla de culpa propia, casi odio y ansiedad. ¿Por qué lo hice y qué hago ahora? Muchos homosexuales están familiarizados con este pensamiento. Tomar PrEP significa tener paz mental y no tener que esperar 3 meses", relata.

Una vez que empezó a tomarla, se sintió "muy aliviado". "Es una pastilla al día, la tomo por la mañana con mis vitaminas y me siento más seguro. Espero no tener que abandonar la PrEP a menos que decida tener una sola pareja sexual", añade.

Tras su buena experiencia, ahora está dispuesto a alentar y tranquilizar a cualquiera que esté pensando en tomar PrEP. "¡Hazlo! No tuve efectos secundarios y me siento bien emocional y físicamente. Algunas personas rechazan la PrEP porque hay mitos y piensan que es perjudicial para su salud, pero nada es mejor que tener confianza en que estás sano", concluye.





LA PREP EN ESPAÑA

En España, la PrEP sigue sin estar disponible, pero la secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo, se comprometió en noviembre a implantarla, y anunció que estaría disponible "en breve". "Para implementarla hace falta compromiso político y estamos trabajando en ello. Esperemos que en breve pueda estar disponible. Es fundamental y una herramienta más para la prevención. Además, no sería muy cara", avanzó.

Según los datos oficiales más recientes, en España viven entre 130.000 y 160.000 personas infectados por VIH, de las cuales el 18 por ciento desconocen que lo están. Cada año se diagnostican unos 3.400 nuevos casos en España, la gran mayoría hombres jóvenes que mantienen relaciones sexuales con otros hombres.

Esta realidad dificulta que España pueda alcanzar los objetivos 90-90-90 planteados por ONUSIDA para 2020, que recogen que el 90 por ciento de las personas con VIH estén diagnosticadas, el 90 por ciento de los diagnosticados reciban tratamiento y el 90 por ciento de los que lo reciban tengan carga viral indetectable.

España, de acuerdo con datos de ONUSIDA, falla en el primero de los objetivos, ya que solo el 82 por ciento de la población española con VIH estaba diagnosticada. En las otras dos metas, no obstante, España supera el 95 por ciento.