Logran un embarazo con una nueva técnica pionera en el mundo para infertilidad

Investigadores de Barcelona y Atenas (Grecia) han logrado un embarazo en una mujer con problemas de infertilidad a la que se ha aplicado la técnica de Transferencia de Huso Materno (MST, en sus siglas en inglés) del óvulo de una donante, en un ensayo clínico piloto pionero en el mundo promovido por el centro de reproducción asistida Institute of Life de Atenas.

Se trata del primer embarazo registrado en el mundo con esta técnica aplicada para solucionar la infertilidad, y es el segundo concebido con esta técnica, por la que nació un bebé en México en 2016 gracias a un equipo de una clínica de Estados Unidos -pero no fue por infertilidad, sino por problemas mitocondriales-, ha explicado en un comunicado este jueves Embryotools.

Los científicos de este centro, con sede en el Parc Científic de Barcelona (PCB), han logrado un embarazo en una mujer griega de 32 años que presenta una baja respuesta ovárica, acumulaba dos intervenciones derivadas por una endometriosis y se había sometido a cuatro ciclos de fecundación 'in vitro' sin lograr ningún embarazo.

La técnica consiste en extraer el núcleo -el huso meiótico- de un ovocito -célula que da lugar al óvulo- no fecundado de una paciente portadora de mutaciones en el ADN mitocondrial, e introducirlo en el óvulo de una donante con mitocondrias sanas, del cual previamente se ha extraído su núcleo original, y después es fecundado con el esperma de la pareja.

"La transferencia de huso materno es una técnica experimental en periodo de validación. Con todo, debemos ser prudentes. No se puede incorporar a la rutina de cualquier clínica de reproducción asistida de un día para otro", ha explicado la directora del centro español, Gloria Calderón.

Esta técnica, que logra transferir al embrión el 99% de la genética de los padres biológicos, "requiere de una tecnología especial y de una extensa formación de los investigadores con una curva de aprendizaje larga", ha indicado la fundadora del centro, que ha asegurado que no se han registrado incidencias en los ensayos realizados hasta la fecha.

La Ley española 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida no prohíbe específicamente esta técnica, pero establece en un anexo las prácticas autorizadas y prevé también un permiso especial para otras técnicas no contempladas; la MST no está contemplada en la normativa, por lo que tendría que obtener el aval de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida para hacerse en el Estado.





24 MUJERES

La mujer está embarazada desde hace 27 semanas dentro del estudio, que incluirá en total a otras 24 mujeres parejas, y los investigadores han logrado también obtener ocho embriones de otras tantas parejas, aunque todavía no han sido transferidos a las pacientes a la espera de controlar la evolución del primer embarazo conseguido.

El Reino Unido fue el primer país que dio luz verde al uso clínico del MST para enfermedades mitocondriales, y Embryotools, por su parte, lleva años ensayando esta técnica, y con la colaboración de científicos de la Universidad de Oxford, logró realizar un estudio practicado en ratones, premiado en el congreso de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM).

Durante la realización de este estudio, los investigadores de Embryotools descubrieron que la técnica MST podría ser utilizada también con éxito para solucionar problemas de infertilidad provocados por la mala calidad de los ovocitos, y en 2016 obtuvieron el permiso de las autoridades griegas para empezar el ensayo.