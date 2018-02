La otra cara de Instagram: el escenario ideal para luchar contra la anorexia y la bulimia

Las Redes Sociales suelen ser el escaparate perfecto para vender una vida de lujo, éxitos y grandes placeres. Concretamente, Instagram está siendo explotada por los Influencers para compartir sus viajes, opulentas comidas y, en general, una vida de dioses que despierta la envidia del resto, vulgares mortales. Sin embargo, entre tanto postureo, cuentas más modestas amenazan con acabar con este status quo en pos de la naturalidad.

Lauren Tracht, @lauren_coachbienestar, es una superviviente de la Anorexia y la Bulimia y ha hecho de Instagram su medio para ayudar a los demás. Tenía 13 años y apenas pesaba 40 kilos, pero tras dos años conviviendo con este trastorno alimenticio logró superarlo y hoy esa historia de superación la siguen diariamente más de 26.000 personas.

Su particular batalla va dirigida contra todos aquellos pensamientos tóxicos que monopolizaban su mente. “Pensaba que no valía nada porque estaba gorda, que era un fracaso si no hacía 'x' horas de ejercicio al día o si no comía lo mínimo posible, mi salud no importaba porque estar delgada era lo más importante”, confiesa Lauren a teinteresa.es.









Salir del pozo que supone la anorexia y la bulimia no es tarea fácil y encontrar la forma de ayudar a quien la sufre puede resultar vital. “Deseaba poder hablar con alguien que me entendiera, que hubiera pasado por lo mismo. Sentía que nadie me entendía, que los profesionales no comprendían el infierno que estaba viviendo. Sentía que todo el mundo estaba intentando decirme qué hacer como si fuera súper fácil y no entendían que para mí era lo más difícil del mundo”, explica Lauren, quien encuentra en su propia experiencia la clave para ayudar a otras personas en su situación.

“Sé que si hubiera podido hablar con alguien que hubiera pasado por lo mismo me habría sentido comprendida, aliviada y apoyada”, cuenta la superviviente, tomando ahora ella el rol que reclamaba y no encontró en su recuperación. “Creo que mi experiencia superando la anorexia y bulimia ayuda a muchas personas a saber que no están solos en un mundo donde hablar de estas cosas es muy tabú. Creo que cuando los demás ven que he podido superarlo, tienen más esperanza y fe en que podrán superarlo también”, revela Lauren.





Una publicación compartida de Lauren Tracht (@lauren_coachbienestar) el Sep 22, 2017 at 11:07 PDT





Irene Alcamí, psicóloga especialista en Trastornos alimenticios, esclarece para teinteresa.es que “existen muchas terapias efectivas para tratar los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Como profesional en formación sobre este trastorno, he optado por la intervención familiar sistémica de la enfermedad. Esta corriente considera que la enfermedad no es solo de la paciente en sí, sino de la familia al completo”. En este sentido, Lauren destaca la importancia del apoyo familiar, pues “es fundamental que la familia entienda que un trastorno de alimentación no es una tontería ni ninguna moda, hay que tomarlo muy en serio y apoyar a la persona afectada siempre con amor y positivismo. Y es súper importante que los familiares entiendan que criticar al individuo (lo que come, su cuerpo) sólo empeorará el asunto, porque la persona afectada lo tomará como un ataque”.

La psicóloga también destaca que “los síntomas que se ven son físicos pero son los problemas psicológicos los que desbordan a la persona. En general, los trastornos de alimentación son descritos como un iceberg donde la punta (lo que se ve) son los síntomas físicos. Sin embargo, todo lo que hay debajo es inseguridad, temores, baja autoestima… todo esto genera mucha ansiedad que se ve saciada vomitando, haciendo excesivo ejercicio u adelgazando”.

Recuperar esa seguridad para Lauren se traduce en publicaciones en Instagram donde no esconde su cuerpo y donde luce curvas, sobre todo la de su sonrisa. “Durante muchos años jamás subía fotos 'con poca ropa' porque temía que los demás pensaran que estaba gorda y que me rechazaran. Soñaba con el día en el que tuviera un 'cuerpo perfecto' para estar orgullosa y poder subir fotos así. Y un día me di cuenta de que no era cuestión de esperar sino de superar el miedo a lo que pudieran pensar los demás de mí. Así que quiero ser un ejemplo para todas las personas que están en esa situación, y quiero que todo el mundo sepa que se merece poder subir lo que quiera, sea como sea su cuerpo. Además, posar en ropa interior es parte de mi mensaje de superación del odio y rechazo que tenía hacía mi cuerpo. Sentía que no 'me merecía' hacerme fotos 'más atrevidas' porque 'estaba gorda' o 'daba asco'. Así que quiero demostrar que es posible pasar de odiar y rechazar a tu cuerpo a adorarlo”.









Regina Schedit, @bodypositivityqueen, también tiene una historia de superación a sus espaldas e Instagram para ella es un vehículo hacia su total recuperación. “Todo empezó cuando yo tenía dieciséis años, mis padres se habían divorciado y, justo antes de irme a un campamento de verano, sufrí un abuso sexual. Nunca se lo dije a nadie y me fui al campamento y ahí comenzó mi obsesión por vomitar. Todo lo que comía (aunque fuese una piruleta) tenía que salir de alguna forma, y encontré mi escape en la bulimia”, relata a teinteresa.es.

“No fue hasta los veinte años cuando decidí ponerle un alto a este desorden tan espantoso, es un infierno vivir odiando tu cuerpo. Todas las noches lloraba, tuve intentos de suicidio, me cortaba en las muñecas y en las piernas, todo por tanto odio y repulsión que sentía hacia mí”, confiesa Regina, quien admite que para ella “no está del todo superado”. Sigue yendo a terapia, toma medicamentos para la depresión y está en recuperación. Pero su incansable fuerza de voluntad está dando sus frutos: “Ya van tres semanas desde que vomité por última vez y dos semana y media desde la última vez que me corté”.

Regina no duda en echar la culpa de este tipo de trastornos a la sociedad, “ponen publicidad con cuerpos que son muy difíciles de alcanzar, te venden que una mujer delgada va a ser bella y que la gordura no puede ir de la mano con la salud y la belleza”. “La publicidad te dice que si tienes sobrepeso no puedes usar tops, o que no puedes usar mini falda, y yo motivo a mis seguidores a mandar todo eso al carajo y liberarse, rebelarse, empoderarse”, defiende la mexicana.









Regina también nos comparte las cuentas de Instagram que le han ayudado y, a día de hoy, aún son parte importante de su recuperación:

● @khaleesidelrey

● @bodyposipanda

● @__halle_

● @cosmiccolette

● @survivingnowthriving

● @lauren_coachbienestar

● @selfloveliv

● @thatfatgirlfashion

● @selfloveclub

● @bopo.boy

● @xmarks_thescott





“Las últimas son cuentas de chicos que también promueven el amor propio hacia los hombres. No olvidemos que ellos también sufren mucha presión social y en muchas ocasiones les hemos dicho que está mal amar a su cuerpo o que no pueden sentirse mal con ellos mismos porque esas son ‘cosas de niñas’”, concluye Regina.

Por su parte, la psicóloga Irene Alcamí, admira la existencia de estas cuentas pues “desgraciadamente, internet es muy peligroso y en él puedes encontrar hasta guías que te enseñan ‘cómo ser una buena anoréxica’. La labor de Lauren y Regina, al contrario, hace mucho bien”.