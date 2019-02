¿Buscas un psicólogo? Sigue estos 6 consejos y acertarás seguro

Contenido patrocinado

En un mundo donde el ritmo de vida ha cambiado tanto y apenas tenemos tiempo para nosotros mismos, es normal que nos sintamos perdidos. Muchas veces no sabemos muy bien cómo afrontar determinados sentimientos, y es entonces cuando nos ronda por la cabeza la idea de acudir a un psicólogo. Pero con tanta oferta disponible, ¿qué profesional es el adecuado para ti? Desde Psicólogos Málaga PsicoAbreu, te dan 6 claves para que elegir un psicólogo sea una tarea fácile incluso didáctica.













1. Pregunta a personas de confianza

Aunque Internet nos ha abierto todo un mundo de posibilidades, el boca a boca siempre es algo que funciona. Comenta a personas de tu círculo más cercano que estás considerando la idea de ir al psicólogo y si conocen a un profesional de confianza. Seguro que más de uno va o ha ido a terapia y pueden recomendarte un buen gabinete.





No te preocupes, tu familia y amigos siempre querrán lo mejor para ti y te aconsejarán bien. Esto te dará un plus de confianza a la hora de ir a la primera consulta, pues sabrás que estás en buenas manos. Además, es una forma estupenda de dejar de lado las dudas y tomar la decisión de acudir al psicólogo, pues este primer paso es crucial para que la terapia sea efectiva.





2. Busca un profesional colegiado y especializado en lo que buscas

Aunque un profesional se promocione como licenciado en Psicología, puede ser que esto no sea del todo cierto. Haz una pequeña búsqueda en la red y comprueba si tiene un sitio web. Aquí, podrás ver su experiencia y su catálogo de servicios, así como fotos de su consulta, número de colegiado y otros datos de interés. Así también podrás comprobar si cuenta con formación especializada en el tratamiento que buscas.





3. Presta atención a los detalles

Puede parecer una tontería, pero ser observador puede aportarnos muchos datos de interés. Cuando llegues a la consulta, echa un vistazo a todo lo que hay a tu alrededor. Los pequeños detalles dicen mucho, ya que influirán en cada una de las sesiones.





Una consulta de psicología tiene que ser un lugar en el que te sientas cómodo, pues vas a compartir pensamientos y sentimientos muy íntimos con una persona a la que apenas conoces. Con el tiempo llegará la confianza, pero mientras tanto se necesita de una serie de factores que la motiven.





4.Asegúrate de que se respeta la confidencialidad

Como ocurre con otros profesionales del mundo de la salud, los psicólogos cuentan con un compromiso de confidencialidad total. Esto significa que todo lo que ocurre en la consulta, se quedará en la consulta. Sin embargo, aunque la teoría está muy bien, es necesario que tengas una garantía total de que tus datos y tu caso no serán de uso público.





La primera vez que acudas a la consulta, tendrás que firmar un consentimiento informado. Además, también es muy importante que se cumpla con la Ley de Protección de Datos para asegurar que la consulta no los va a difundir a terceros. En caso de que cambie la normativa, es necesario que tu psicólogo se ajuste a esta y que te lo comunique.





5. No permitas que te juzgue

Un psicólogo es un profesional imparcial, que nunca emitirá juicios de valor sobre lo que le cuentes. Es un confidente, una persona con la que hablar y no alguien que te dice lo que tendrías o no que haber hecho. En caso de que esto ocurra, no dudes en buscar a un psicólogo más comprometido con su rol.





6. ¿Sientes que conectas con tu psicólogo?

De la misma forma que no conectamos con todo el mundo a nivel personal, lo mismo ocurre en el ámbito de la salud. Una buena conexión es crucial, ya que te ayudará a abrirte y a formar un vínculo fuerte con tu psicólogo. Si notas que pasan las sesiones y no eres capaz de confiar en tu terapeuta, quizás deberías comentárselo o plantearte una alternativa. Él mismo sabrá que si la terapia no funciona, no tiene sentido seguir hacia adelante. Puede que a la larga te afecte y necesites un tratamiento alternativo.





Si sigues estas pautas, no tendrás ningún problema para encontrar el psicólogo perfecto para ti. En Málaga, puedes confiar en PsicoAbreu y en su equipo de profesionales especializados en áreas como la terapia individual de adultos, psicología infantil y adolescente, la terapia de pareja, la mediación y la psicología jurídica. Con 4 clínicas en la provincia de Málaga (y en plena expansión), siempre tendrás a un psicólogo cerca de ti.





Confía en el gabinete de psicología y psicoanálisis más importante de Málaga, que cuenta con una experiencia demostrable de 24 años y muchos clientes satisfechos que avalan su profesionalidad. No te conformes y elige calidad, servicio y dedicación para afrontar cada etapa de tu vida sin complicaciones.