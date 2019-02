Elsa Pataky y Chris Hemsworth, ¿cuáles sus secretos para mantenerse en forma?

Elsa Pataky y Chris Hemsworth van a protagonizar las portadas de la revistas Women's Health y Men's Health en su número de marzo. La pareja que se mantiene en forma y luciendo tipazo por sus redes sociales no ha dudado en ser imagen de estas revistas durante todo el mes. La venta de estos ejemplares sale hoy al mercado y en ellas podremos leer varios reportajes de las dietas y los ejercicios que siguen cada uno para mantenerse físicamente con el paso de los años.

Este matrimonio que es uno de los más famosos de Hollywood por fin se han abierto en canal para contar cuáles son los trucos de belleza que siguen parano perder la forma. Mientras que Chris afirma que es muy importante la combinación de muchos factores, su mujer confiesa que el secreto es entrenar y no hacer descansos largos entre un entrenamiento y otro.

La pareja también va a presentar 'Centr', una aplicación de fitness, nutrición y mindfulness que han creado en conjunto con un grupo de expertos profesionales. Así lo ha explicado Chris Hemsworth: "Hemos conseguido reunir a un grupo de expertos, de los que aprendí muchas de las cosas que ahora sé". Además, el actor ha querido explicar qué contesta cuando le preguntan cuál es el secreto que tiene: "La verdad es que no hay uno solo, se trata de dejarse aconsejar, aprender y crecer constantemente". Sin duda la mejor contestación que una persona relevante en el mundo del cine puede aportar.

Elsa Pataky, sin embargo, sí que ha querido meterse más de lleno en su ámbito de deporte y ha hablado sobre qué hace para tener esa figura a sus 42 años. "Entreno desde que tenía 16 años y no puedo estar sin hacerlo dos semanas seguidas" ha confesado la actriz. Además de entrenar, también suele montar a caballo, hacer yoga e incluso surf. Todo ello siguiendo un dieta muy cuidada pero no estricta ya que a la modelo no le gusta situarse en los extremos: "Odio los entremos en todo; he aprendido mucho de la macrobiótica, pero también necesito otras cosas".





LAS DOS REVISTAS SE VENDERÁN DE FORMA CONJUNTA A UN PRECIO DE 3,80 EUROS

No hay nadie mejor que Elsa Pataky para ser imagen de la revista Women's Health. Una marca destinada a la mujer que vive el deporte y el bienestar como filosofía de vida. ¡Y qué mejor que esta pareja de actores que siempre nos sorprenden con sus tipazos! Estas dos revistas se venderán en los quioscos en conjunto por 3,80 euros.