Cuidado facial en invierno

En verano somos conscientes de la necesidad de proteger nuestra piel de los rayos de sol. Pero, ¿lo somos también en invierno?

Lo cierto es que no. En invierno nos relajamos porque no nos da apenas el sol, y olvidamos por completo los cuidados faciales que tanto hacemos en verano, porque pensamos que no es tan necesario. Y nada más lejos de la realidad. Es necesario y mucho.

En invierno la piel sufre por varias razones, principalmente: cambios muy bruscos de temperatura al estar en la calle a bajas temperaturas, y luego entrar en casa con la calefacción alta; una mayor concentración de polución en las ciudades, como consecuencia del aumento de tráfico al volver al trabajo después de vacaciones; y, por último, la acumulación de virus y bacterias en los hogares cerrados y no ventilados.

Como consecuencia de estos factores, nuestra piel se oxida, envejece más rápidamente, y aparecen más arrugas. La pregunta que cabe hacerse es: ¿qué puedo hacer para proteger mi cara en los meses de invierno?

En primer lugar, tenemos que confirmar cuál es nuestro tipo de piel: normal (no es grasa ni seca); seca (de aspecto áspero y apagado); grasa (brillante con los poros visibles); o mixta (podemos apreciar diferentes tipos de piel en las partes de nuestra cara).

Una vez tengamos claro cuál es nuestro tipo de piel, debemos establecer una serie de rutina o hábitos de cuidado para la misma, empezando por limpiar la piel de la cara dos veces al día:

Por la mañana, para limpiar nuestro rostro de células muertas, sudor y grasa que hemos acumulado durante la noche.

Por la noche, para eliminar los restos de maquillaje, contaminación, sudor, etc. En definitiva, para eliminar todo lo acumulado a lo largo del día.

Después, es necesario recurrir a la cosmética facial para volver a utilizar las cremas que abandonamos cuando terminó el verano. La finalidad de estas cremas es la de hidratar, exfoliar y crear una barrera para proteger a la piel de las inclemencias del frío y del ambiente contaminado. El cuidado facial con cosmética lo volveremos a dividir en la fase de día y en la de noche:

Por la mañana, aplicaremos un tónico facial. A continuación, nos pondremos cremas de día (antes de maquillarnos en el caso de las mujeres), con el objetivo de hidratar y proteger nuestra piel ante las inclemencias del tiempo. Prestaremos especial atención al contorno de los ojos, ya que es una zona especialmente afectada en invierno, y dónde suelen aparecer antes las arrugas.

Por la noche, tras limpiar nuestra cara con agua fría, aplicaremos un tonificador, y una mascarilla o crema que tenga una alta concentración en nutrientes, para recuperar la piel a lo largo del sueño.

Con esta serie de cuidados básicos, no hay razón para no tener un cutis ideal tanto en invierno como en verano. Lo más importante es establecer una serie de hábitos para no saltarnos el cuidado facial ningún día, ya que la constancia es necesaria para mantener nuestra piel perfecta.