Conchita Wurst revela que tiene VIH

Thomas Neuwirth, más conocido como Conchita Wurst, ha decidido hacer una sorprendente declaración en su perfil de Instagram. El cantante austriaco ha decidido compartir un comunicado donde explica que desde hace años es VIH positivo.

"Hoy ha llegado el día en el que me voy a liberar de esta espada de Damocles para el resto de mi vida: hace muchos años que soy VIH positivo. Esto, en el fondo debería ser irrelevante para la opinión pública, pero un exnovio mío me está amenazando con publicar esta información privada, y yo no le doy el derecho a nadie, tampoco en un futuro, a presionarme y a intentar influenciar mi vida de esta manera", comenzaba explicando el ganador de Eurovisión 2014.

"Desde que me dieron el diagnóstico estoy bajo tratamiento médico y, desde hace muchos años, he bajado el umbral de detección, por ello no estoy en condición de traspasarle a nadie el virus. Por varios motivos no quería hacer público este hecho, solo voy a nombrar dos de ellos: el más importante mi familia, que han sabido esto desde el primer día y me han apoyado incondicionalmente. Me gustaría haberles ahorrado la atención que se le va a prestar ahora al estado VIH positivo de su hijo, nieto, y hermano. Al igual, mis amigos lo saben desde hace tiempo, y siempre han tratado el tema con la naturalidad, que le desearía a cualquier persona afectada. Segundo, esta es una información, en mi opinión, sobre todo relevante para con quien me plantee tener contacto sexual", continúa Conchita para continuar con un mensaje muy claro a sus seguidores: "A mis fans: esta información sobre mi estado VIH positivo puede ser una novedad para vosotros - pero MI estado no lo es! Mi salud está bien y estoy más fuerte, motivado y liberado que nunca. Gracias por vuestro apoyo!".