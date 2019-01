Cibercondría, la obsesión de buscar información médica de manera rápida en Internet

Vivimos en un mundo enganchados las 24 horas a Internet, teléfono móvil, WhatsApp, redes sociales... La era de las nuevas tecnologías ha provocado que el tráfico de información que recibimos y compartimos diariamente lo hagamos a golpe de clic y, que no podamos vivir sin estar 5 minutos conectados a la Red. Este libre acceso ha dado lugar a ciertas conductas que hasta ahora no se expresaban de esta manera en la sociedad, provocando que recurramos a Internet en busca de respuestas rápidas, aunque seamos conscientes de que no son 100% fiables.

A priori no tendría por qué ser un problema buscar soluciones e información en este canal, ya que parte de la esencia de los seres humanos es el afán de conocimiento. El problema llega cuando se cae en una espiral de búsquedas insaciables y obsesivas de las que es difícil salir, algo para lo que ya se ha acuñado un nuevo término: la cibercondría.

El sector de la medicina está considerado como uno de los campos más afectados. ¿El motivo? Es muy común que ante ciertos síntomas físicos o problemas de salud acudamos a Internet no sólo en búsqueda de información sino también de ayuda. La cibercondría englobaría todas esas conductas, preocupaciones y pensamientos obsesivos que provocan ansiedad con respecto a la salud y se intentan calmar, sin efectos positivos, mediante las búsquedas de respuestas por internet.

En mediQuo conocen bien el problema. Según Paula Rueda, psicóloga de esta app de chat médico 24 horas, los 7 días de la semana,“esta espiral puede comenzar con un síntoma o una percepción física, que lleve a pensar que se puede padecer algún tipo de enfermedad. También, se puede caer en ella por el miedo a enfermar, en ausencia de síntomas, ya que también se está expuestos a este tipo de informaciones o noticias sobre enfermedades que son asintomáticas y que se pueden evitar mediante la prevención”.