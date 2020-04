La Asociación Española de Urología recomienda la realización del test de PCR a todos los pacientes quirúrgicos

Casi un millar de urólogos tanto de España como Latinoamérica han asistido al webinar “Impacto del Covid-19 en la Urología”, una iniciativa formativa on-line organizada conjuntamente por la Asociación Española de Urología (AEU) y Astellas Pharma para dar a conocer los últimos avances en torno al diagnóstico, tratamiento y evolución del Covid-19 e informar sobre el protocolo de actuación que debe ser seguido en los servicios de Urología.

“Ante la situación tan excepcional en la que nos encontramos, desde la AEU nos planteamos realizar esta sesión científica formativa para que los urólogos obtuvieran datos de primera mano y analizarán información fiable desde su perspectiva y experiencia clínica”, declaró el presidente de la Asociación Española de Urología (AEU), Manuel Esteban, quien explicó que “esta cita despertó un enorme interés y dio respuesta a una necesidad de información por parte de nuestros urólogos, a la vista de la excelente acogida con los más de 900 profesionales conectados al webinar, muchos de ellos procedentes de hasta 23 países de Latinoamérica”.

El webinar contó con una sección monográfica dedicada al protocolo de actuación ante el Covid-19 en los servicios de Urología, dirigida por el Dr. José Luis Álvarez-Ossorio, vocal de Actividades Científicas de la AEU. “La pandemia generada ha tenido un efecto sin precedentes en los sistemas de salud a nivel mundial con un impacto severo en todos los servicios especializados dentro del hospital, incluida la Urología a la que afecta en todos los niveles asistenciales, tanto clínicos como quirúrgicos”, afirmó el doctor.

En primer lugar se alentó a los profesionales a tomar todas aquellas medidas que permitan la atención de pacientes en el hogar, evitando desplazamientos, lo que incluye telemedicina y llamadas telefónicas para realizar consultas con el fin de maximizar la seguridad del paciente, disminuir las visitas al hospital y colaborar en erradicar la infección mediante el confinamiento de la población.

Actualmente en España se calcula que el porcentaje de población diagnosticada con trastornos urológicos asciende al 12%, siendo más predominante a partir de los 65 años1. Por ello, los urólogos muestran su preocupación ante la posible comorbilidad de sus pacientes con el Covid-19, especialmente en las personas mayores al considerado un grupo de riesgo.

Trasplante, cáncer urológico y litiasis, patologías a controlar

“La situación actual tiene múltiples implicaciones para el abordaje de la patología urológica”, explicó el Dr. Álvarez-Ossorio, fundamentalmente en algunas patologías que pueden necesitar una atención especial, como son la litiasis, el cáncer urológico y el trasplante renal. “Patologías como la litiasis, pueden requerir una atención urológica urgente, por su capacidad obstructiva, por lo que cada caso debe valorarse y estratificar su atención, estableciendo niveles de prioridad”, aseveró el vocal de Actividades Científicas de la AEU.

Al igual ocurre con el paciente con cáncer urológico (renal, vesical o de próstata), para quienes desde la AEU se recomienda evaluar su estado individualmente y evitar, en la medida de lo posible, cualquier contacto con sujetos infectados con Covid-19. “En esta situación, tanto nuestra Asociación como otras Sociedades científicas internacionales (EUA, ASCO y NCCN) marcamos directrices en situación de Covid-19, como implementar medidas que eviten agravar el estado de inmunosupresión, de precaución de contagio y evitar tratamientos citotóxicos, priorizando agentes hormonales para el cáncer de próstata avanzado, retrasando en algunos casos la cirugía y priorizando agentes orales, con control estrecho del paciente”, afirmó el Dr. Álvarez-Ossorio, quien es actualmente el jefe del servicio de Urología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

En cuanto a la donación de órganos para el trasplante, como el riñón, se está siguiendo el protocolo de recomendaciones de la Organización Nacional de Trasplantes, que indica evitar la donación si la persona donante tiene clínica compatible con Covid-19, realizando un cribado universal previo a la donación, evaluando caso por caso, priorizando la donación de órganos de personas con muerte encefálica y asistolia controlada, y restringiendo la actividad de trasplante a pacientes en situación de urgencia y de mayor gravedad clínica.

Recomendaciones en cirugías ante pacientes sospechoso o confirmado

Otro aspecto abordado fueron las distintas medidas a tomar una vez que se ha decidido operar al paciente tras una evaluación individualizada y un adecuado balance de riesgos y beneficios. En este contexto, desde la AEU se recomendó a los urólogos disponer de un documento de consentimiento informado que indique la posibilidad de contagio de coronavirus así como realizar pruebas de diagnóstico mediante PCR para Covid-19 al paciente en las 48-24 horas previas a la cirugía, posponiendo la intervención si son positivos a no ser de urgencia.

“Nosotros recomendados la realización prueba de diagnóstico mediante PCR de Covid-19 a todos los pacientes que se vayan a someter a cirugía. En condiciones de normalización y porcentaje de pacientes asintomáticos, que pueden contagiar, debería hacerse; al igual que a todos los pacientes sometidos a procedimientos invasivos como biopsia de próstata”, respondió el Dr. Álvarez-Ossorio ante las preguntas de los urólogos participantes en el webinar.

Además, la Asociación ha elaborado un documento de recomendaciones en Urología para paciente quirúrgico sospechoso o confirmado SARS CoV2 o COVID-19 +, con la finalidad de maximizar la seguridad del paciente con indicación de cirugía urgente o electiva no demorable y Covid-19 +, proteger al personal sanitario de los riesgos de la infección por Covid-19 + y proteger a los pacientes ingresados de los riesgos de la infección por Covid-19 +.

En esta línea, el documento aconseja minimizar el tiempo de operación, maximizar el grado de entrenamiento y experiencia del cirujano y la estandarización de la cirugía para optimizar la seguridad del paciente y del personal sanitario que, por supuesto, debe disponer y utilizar todo el material de protección necesario.

Algunas de estas medidas de protección recomendadas para los urólogos durante estos procedimientos quirúrgicos son mascarilla con filtro de partículas cuya protección corresponda FFP2 o, si se realizan maniobras en las que se puedan generar aerosoles, mascarilla FFP3; protector facial completo (preferente ante salpicaduras de fluidos corporales) y protección ocular ajustada de montura integral (en procedimientos que generen aerosoles, como el lavado de hematuria).

Y es que, actualmente, aunque la presencia del Covid-19 es excepcional en orina, y ante posibles riesgos de transmisión se recomienda precaución en los procedimientos que provoquen aerosolización como el lavado de orina con hematuria. E igualmente, se aconseja extremar las medidas ante el humo quirúrgico provocado por el bisturí eléctrico o armónico tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica mediante sistemas de filtración y evacuación del aire.

¿Qué sabemos del Covid-19?

La sesión on-line contó también con la participación de dos reconocidos infectólogos españoles, quienes respondieron a la pregunta ‘¿Qué sabemos del COVID-19?’

El Dr. Josep María Llibre, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol en Barcelona, explicó que estamos ante la tercera epidemia de coronavirus, que actualmente afecta a más de dos millones de personas. “La media de edad de la persona infectada es de 45 años. El 40% son casos será muy ligero, otro 40% de los casos será moderado con alguna complicación respiratoria, un 15% de los casos ya será grave -en estos dos últimos escenarios la mayoría vendrá al hospital – y el 5% de los pacientes tendrá un estado crítico, que requerirá entubación o ventilación automática”.

Los especialistas han considerado además que en esta pandemia hay grupos de riesgo muy elevados. El más alto es el de los pacientes geriátricos que son muy vulnerables al contar con patologías de base, al igual que los pacientes de hemodiálisis y en receptores de trasplante de órganos, sobre todo los de trasplante renal.

Por su parte, el Dr. Juan Pasquau, especialista en enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, explicó que “la mortalidad a partir de 50 años se multiplica cada década por dos, tres o incluso cinco”, lo que ha tenido un importante impacto en España, donde se acumulan los casos en pacientes mayores. Además, destacó que nos encontramos con “virus que cada vez tienen mayor capacidad de transmisión: se propagan mejor y más rápido que los virus anteriores. Por lo que deberíamos empezar a pensar en inteligencia artificial y en modelos matemáticos para acercarnos a los pacientes más vulnerables si tener que hacer screening masivos y acorralar antes al virus”.

En cuanto a los tratamientos para hacer frente al Covid-19, ambos expertos se mostraron optimistas en cuanto a la búsqueda y desarrollo de medicamentos, aunque no se sabe si será un solo fármaco o una combinación de ellos. En relación a las vacunas, el Dr. Llibre señaló que ya hay más de 115 vacunas candidatas en marcha. “Parece relativamente sencillo obtener una vacuna para este virus, que es de RNA de cadena única, del que tenemos toda la secuencia y del que además nos curamos y podemos aislar en anticuerpo de la gente que se cura”. No obstante, sigue habiendo muchas preguntas sin resolver porque todavía no se sabe a cuánto porcentaje de la población cubrirá la vacuna y si esta será útil frente al Covid que esté circulando el año que viene.