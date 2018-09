Alcoholismo, una enfermedad crónica que requiere tratamiento

CONTENIDO PATROCINADO

El alcoholismo es una enfermedad cerebral crónica y progresiva, las primeras manifestaciones de la cual son las consecuencias negativas que causa en el entorno familiar y/o social: alteraciones del comportamiento, ruptura de lazos familiares, pérdida de control y de responsabilidad actuarial. Instituto Castelao desarrolla a nivel nacional el tratamiento integral de recuperación de enfermos por adicción a sustancias psicoactivas.

Adicción=Enfermedad

La enfermedad de la adicción implica una disfunción de los circuitos cerebrales que merman el sistema neurológico, basándose su recuperación en el tratamiento terapéutico cognitivo conductual. En Málaga se encuentra uno de los mejores centros de desintoxicación en España, el cual se puede visitar pidiendo cita previa gratuitamente. Para superar una adicción hay que someterse a un tratamiento terapéutico de índole cognitivo-conductual, guiado por un equipo de profesionales formado por terapeutas, doctores, monitores, enfermeros y psiquiatras. Este tipo de tratamiento ha sido contrastado a lo largo de la historia adquiriendo evidencia empírica. Cierto es que la tasa de recuperación aumenta cuando las terapias son impartidas por terapeutas adictos recuperados y debidamente formados en la materia.

Rasgos que caracterizan la adicción

Algunos rasgos característicos de la adicción son: La incapacidad o dificultad de mantener la abstinencia a las drogas; la pérdida de autocontrol o de control de impulsos; el deseo intenso o ansia –craving- de consumo de sustancias; la dificultad de reconocer las consecuencias derivadas del consumo; y tener respuestas disfuncionales en las relaciones interpersonales, causadas por falta de habilidades sociales.

A la hora de detectar una adicción hay algunos síntomas que pueden ayudarnos a identificar el problema, por ejemplo:

Observar cambios en el aspecto físico, como deterioro del aseo personal y/o cambios físicos bruscos en poco tiempo.

Cambios en el estado de ánimo como irritabilidad, ansiedad, depresión y/o aislarse socialmente.

Cambios en el rendimiento laboral o académico.

Cambios en la rutina diaria, problemas de salud frecuentes o molestias físicas.

Entendiendo la enfermedad

El uso y abuso de drogas altera sistemas normalmente equilibrados en el cerebro humano que debido a la plasticidad sináptica se readaptan a la nueva circunstancia –concretamente al exceso de dopamina en el cerebro- quedando alterados mientras se mantiene el consumo, sustituyendo las necesidades y deseos normales de una persona por la obsesión y compulsión por consumir drogas.

La adicción es insidiosa porque afecta las áreas del cerebro encargadas de la toma de decisiones y la evaluación de las consecuencias, altera los mecanismos de aprendizaje, el sistema de recompensa natural y se hiperactiva el mecanismo del estrés. De todo esto resulta el cambio de prioridades en la vida del adicto, anteponiendo su dosis a cualquier otro asunto: familia, amistades, trabajo, hobbies, experiencias placenteras como la comida, el sexo, la diversión etc. La consecuencia más devastadora de la adicción es causar la ingobernabilidad de la propia vida.

La única manera de asegurar el no abuso de alcohol es evitando su consumo. Aunque la causa de la adicción sea una disfunción neuronal, si no consumimos no nos arriesgamos a enfermar. Como vemos, el alcohólico nunca deja de serlo, por lo que su calidad de vida y su salud están determinadas por mantenerse en la abstinencia, para lo cual tiene un papel fundamental la enseñanza y educación respecto a la adicción como enfermedad, sus efectos y sus consecuencias.