Adicción y suplementación: ¿puedes engancharte a la creatina?

La actriz Beatriz Rico reconoció hace unas semanas haber estado “enganchada” a la creatina. Sin embargo, aunque no tardó en matizar que la “adicción” a las pastillas no era física sino psicológica, su confesión provocó un acalorado debate sobre la suplementación alimenticia que obligó a la actriz a borrar los tuits de la polémica.

En teinteresa.es hemos hablado con Javier Colomer, experto en suplementación deportiva de HSNstore, quien ha resuelto algunas de las grandes dudas que sobrevuelan esta habitual práctica.

¿Pueden los suplementos alimenticios generar adicción?

No conozco ninguna adicción a los suplementos. La falta de conocimiento sobre la suplementación deportiva hace que muchas personas hablen de los batidos de proteínas o los bcaas (aminoácidos ramificados), por ejemplo, como auténticas sustancias ilegales, y para nada lo son. Para lograr entender el punto tan ridículo y desacertado de ello, podemos comparar esto con decir que comer dos latas de atún o un cuarto de pechuga de pollo provocan "adicción".

Los batidos de proteínas son fuentes de proteínas, de igual modo que también lo son el pollo, el pavo, la ternera, el atún, y otras fuentes de origen vegetal... ¿Quién en su “sano juicio” dice que los cacahuetes, en cuyo contenido nutricional figura la presencia de proteínas, o que la merluza a la plancha, que también aporta proteínas, son alimentos perjudiciales, hasta el punto de generar obsesión y pasar a ser consideradas sustancias adictivas? Pues la creatina se encuentra, asimismo, en fuentes de proteínas de origen animal (ternera, cerdo...).

No creo que, en ningún caso, se pueda decir que nadie tiene adicción a estos productos como nadie puede tener adicción a comer pollo a diario. Lo que puede ocurrir, es que esa persona tenga un problema obsesivo con el físico, que sea vigoréxica y que esto le lleve a tener un mal uso de los mismos al igual que una mala alimentación y dietas desacertadas.

¿Es, por tanto, la creatina un producto seguro?

La creatina es segura, tal y como avalan los controles de calidad. Obviamente, habrá que hacer caso a la forma de toma, de lo contrario se puede sufrir malestar estomacal. La creatina es sintetizada por nuestro propio organismo. Su suplementación como ayuda deportiva se realiza para mejorar el rendimiento atlético, aportando un extra que se almacenará incrementando las reservas de ATP.

La creatina tiene relevancia para aquellas actividades de alta intensidad, es decir, respondería al sustrato energético de los fosfágenos y es aquel donde estamos capacitados para desarrollar nuestro máximo potencial. Ejemplo de ello sería un levantamiento de potencia como el caso de la halterofilia, o un sprint de 100mts. Este sistema es limitado en el tiempo (se estima en torno a 10 segundos). Tú no vas a poder seguir esprintando a la misma intensidad más allá de este tiempo, es decir, no vamos a poder seguir suministrando el ATP necesario al ritmo tan elevado como marca el esfuerzo.

En otro ámbito, no deportivo, la creatina también ha visto ser útil, como lo demuestran los estudios en el terreno del apoyo cognitivo. Asimismo, las personas que no consumen alimentos de origen animal, como aquellas que siguen dietas vegetarianas, también pueden verse beneficiados de la suplementación.





Marcos García de My Protein también hace hincapié en que “los suplementos deportivos, como cualquier otro producto alimenticio, no tienen ningún poder adictivo por sí mismos ya que por su naturaleza y uso, no se pueden catalogar como droga”. “En el caso de que se pudiera llegar a desarrollar una adicción a los mismos, meramente dependerá de la predisposición de la persona, y la adicción será puramente psicológica, dónde la persona entiende que necesita cierta sustancia para desarrollar una determinada actividad. La salud mental del consumidor juega un papel fundamental aquí”, explica el experto a teinteresa.es.

“Cuando se deja de tomar un suplemento deportivo, no hay una dependencia física relacionada con el producto que se está dejando de ingerir, y la supuesta adicción que se haya podido generar será de carácter psicológica la cual deberá ser valorada por un especialista”, insiste Marcos García.

Asimismo, coincide con Javier Colomer en que “la creatina es uno de los suplementos que cuenta con un mayor respaldo científico y está probada su efectividad a la hora de ayudar a mejorar la fuerza máxima, aumentar la masa muscular magra y a que los músculos se recuperen más rápidamente durante el ejercicio”. No obstante, matiza que “para que obtengamos estos efectos beneficiosos, tenemos que hacerlo de forma controlada y sabiendo cuáles son las porciones recomendadas a tomar”.

“Existen muchas ocasiones en las que la falta de información puede ocasionar un mal uso de los suplementos, como ejemplo: buscar resultados demasiado rápido, no saber elegir los suplementos adecuados, no saber cómo tomarlos/dosis o la creencia en falsos mitos. Es imprescindible tener claro para qué sirve un suplemento y saber que los resultados se consiguen con constancia y esfuerzo. No hay fórmulas mágicas, sólo un buen entrenamiento y una buena dieta, la cual se puede mejorar con suplementos, te llevará a conseguir tus resultados”, concluye Marcos García.