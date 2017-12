¿Cómo se celebra el día de Navidad en las distintas religiones?

El día de Navidad no es una fiesta que se celebre por igual entodos los países del mundo y las principales diferencias se deben a la religión, ya que para muchos se trata más de una celebración cristianaque de una festividad. ¿Quieres saber cómo se celebra la Navidad desde las distintas religiones?





Cristianismo

Para la religión cristiana, la Navidad es, junto con la Pascua, una celebración fundamental dentro del calendario de fiestas, ya que, tal y como indica su nombre, es la "natividad de nuestro señor Jesucristo". La mayor parte de países occidentales y latinoamericanos, de raíces profundamente cristianas ­sobre todo, católicas­, la Navidad es una fecha clave y se celebra con gran alegría.

Según la tradición, la natividad o nacimiento de Cristo se produjo la noche del 24 dediciembre, después de que la Virgen María concibiera un niño "sin haber conocido varón", motivo por el que su marido, José, dudó de su virtud, hasta que se le apareció el Gabriel que le pidió que cuidase al niño "como si fuese suyo".

Como se narra en el evangelio según San Mateo, "José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugarpara ellos en el albergue".

Por eso, el hijo de Dios nació en el lugar más pobre sobre la Tierra, como ejemplo para que los cristianos adopten la humildad como una de sus máximas.

Según el calendario litúrgico cristiano, el Adviento es el período de preparación espiritual previo alnacimiento de Cristo, durante el que los cristianos oran y se preparan para la venida del Mesías.Son muchas las tradiciones tomadas de la religión cristiana, como la epifanía de los Reyes Magos, cuando los tres magos de Oriente, siguiendo la estrella, llegaron al portal de Belén para adorar al niño recién nacido y le ofrecieron oro, incienso y mirra.En conmemoración, cada 6 de enero, las familias reparten los regalos que han traídolos Reyes Magos.





Judaísmo

La principal diferencia entre el cristianismo y el judaísmo es que los judíos todavía están esperando la llegada del Mesías, ya que para ellos, Jesucristo es sólo un profeta y no el auténtico hijo de Dios, por eso, no celebran la Navidad como la venida de Cristo, sinoque su fiesta típica en este período es el Hanuká o festival de las luces.El Hanuká, que se celebra durante ocho días en diciembre, no se debe a episodiosque aparecen en la Biblia, sino a acontecimientos ocurridos más tarde, que aparecen enel Talmud, el libro judío que contiene discusiones entre rabinos.

Como se narra en el Talmud, Hanuká conmemora la consagración del templo deJerusalén en el año 165 a.C. cuando, tras haber sido profanado por el monarcaAntíoco IV Epífanes, los judíos macabeos se rebelaron, como se narra en el Libro de losMacabeos, evangelio cristiano. Los macabeos acabaron derrotando a los invasoresseleúcidas (dirigidos por Epífanes), recuperaron Jerusalén y su templo y lo volvieron aconsagrar en honor a Yahvé (Dios).

Durante los ocho días que duraron las fiestas de consagración del templo, permaneció encendida la menorá, el candelabro de siete brazos del templo. Sólo había aceite para un día pero, según la tradición, Yahvé obró el milagro de que ardiera durante losocho días y uno de más. Por eso, en Hanuká se emplea un candelabro especial denueve brazos, uno por cada día que Yahvé hizo que el menorá permaneciese encendido.

El primer día del Hanuká se celebra una comida familiar y se intercambian regalos.Entre las comidas que suelen preparar los judíos en estas fechas destacan las de aceitefrito, como pasteles de patata y buñuelos (que llaman sufganiot), una especie derosca sin agujero en el medio y generalmente rellena de mermelada.





Islamismo

Los musulmanes celebran dos fiestas: el 'Id Al Fitr', la festividad inmediatamentedespués de terminar el ayuno de Ramadán, y el 'Eid al­Adha', el festival del sacrificio durante el tiempo del peregrinaje mayor (Hayy), ya que todo musulmán está obligado avisitar al menos una vez en su vida La Meca. Aunque el islamismo no celebra la Navidad,sí es cierto que los musulmanes tienen en alta consideración a Jesucristo, al quereconocen como un gran profeta.

Entre otros motivos por los que el musulmán se opone a la Navidad es que consideraque carece de rigor, ya que la fecha exacta en la que se sitúa el nacimiento de Cristo (24de diciembre) no aparece en los evangelios, sino que fue elegida por el Papa Liberio enel año 354. Además, aducen que la Navidad es más una fiesta pagana que religiosa y no hay ningún acontecimiento en el Corán ni en la Sunna (libro con la tradiciónmusulmana) que llame a celebrar festejos especiales en esa fecha.Los musulmantes sí celebran el día de Ashura, en el décimo día del mes deMuharram, el primero del calendario lunar islámico.

Para los musulmanes, el día de Ashura es un día de ayuno, con lo que conmemoran el ayuno con que Moisésagradeció la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Según la tradición, el profeta Mohammed solía ayunar en esta fecha y recomendaba este ayuno asus compañeros.





Budismo e Hinduísmo

El budismo celebra el nacimiento de Jesús, porque lo consideran un ser santo, sinembargo, no llevan a cabo grandes festejos en diciembre, ya que su año nuevo es enel mes de febrero. Sus celebraciones están más basadas en aspectos de práctica religiosa y armonía familiar que en grandes comidas.

Sin embargo, la Navidad es para los budistas muy importante porque celebran lallegada a la tierra de un ser excepcional que trajo una doctrina de paz, según serefieren los budistas a Cristo.Por su parte, los hindúes celebran 'Diwali', una especie de Navidad que adelantan anoviembre.

Esta festividad hindú es una de las principales celebraciones del calendarioen esta religión y marca el inicio del nuevo año con una fiesta en la que se regalandulces entre familiares y amigos y que conmemora el triunfo del dios Ram contra eldemonio Ravana.





Protestantismo

La mayoría de protestantes, que se pueden incluir en tres grandes grupos (luteranos,calvinistas y anglicanos), sí celebran la Navidad, aunque dejaron de hacerlotemporalmente en el siglo XIX, para desligarse del catolicismo. No fue así en todas partes,sino que en Estados Unidos católicos y protestantes han compartido la celebraciónde la Navidad desde el año 1607, primer año que se celebraron estas fiestas en EstadosUnidos.

Sea la religión que sea, todas celebran de forma especial algún acontecimiento delcalendario anual, para conmemorar acontecimientos importantes o, simplemente, pararecordar que forman parte de un grupo de fieles más amplio, con el que compartenraíces y tradición.