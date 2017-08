El vicepresidente de Castilla La Mancha, partidario de una moción de censura "viable" porque ve al PP "un riesgo"

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, García Molina ha asegurado que "una moción que tuviera visos de salir adelante" sería algo que le gustaría que ocurriese, argumentando que el PP supone "un riesgo para los derechos sociales, laborales e incluso civiles".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no aportará "nada nuevo" en su comparecencia en el Congreso de esta mañana, cuya finalidad es que dé explicaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP en el caso 'Gürtel': "No nos dará ninguna sorpresa, no dirá nada nuevo seguramente".

Aún así, ha mantenido su opinión de que "es importante" que lo haga para demostrar una "cierta normalidad e higiene democrática": "Para eso hemos sido elegidos también, no solo para llevar medidas, sino para dar explicaciones cuando hay sospechas", ha recalcado.