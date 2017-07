El tribunal rechaza la apelación del exsoldado que mató a un palestino incapacitado

Un tribunal militar rechazó hoy la apelación de la defensa de Elor Azaria, el exsoldado israelí, al que el pasado febrero un tribunal militar condenó a 18 meses de prisión por disparar y matar un atacante palestino incapacitado en la ciudad cisjordana de Hebrón, y cumplirá íntegra su condena.

El tribunal militar fundamentó su decisión en un vídeo de la ONG Betselem, que captó el momento en que, el 16 de marzo de 2016, el soldado israelí dispara al palestino Abdel Fatah Al Sharif -ya inmóvil, herido y desarmado- y causó gran conmoción en la sociedad israelí cuando se difundió.

Los jueces analizaron el lenguaje corporal de Azaria y otras personas presentes e indicaron que no había signos de que el soldado se sintiera en peligro, como había aducido él, informó el canal 2 de la televisión israelí.

Además, los magistrados dijeron explícitamente que "no hay motivo para negar el procedimiento y conclusiones del tribunal militar (que juzgó a Azaria en febrero) ya que el acusado no actuó por miedo al peligro sino motivado por la venganza", informó el diario digital Times of Israel.

El caso de Azaria provocó un encendido debate en la sociedad israelí, entre aquellos que no lo entendían como algo grave y los que instaban al tribunal militar a dar un castigo ejemplar.

Y también agitó la coalición gubernamental del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (quien expresó un limitado apoyo al soldado) y llevó al cese del ministro de Defensa Moshe Yaalón (que lo condenó sin paliativos), y su sustitución por Avigdor Liberman, líder del partido ultranacionalista Yisrael Beitenu.

Durante la última vista en el juzgado el pasado mayo, el juez Zvi Segal pronosticó que cualquier veredicto iba a ser "problemático" ya que ya había voces que pedían clemencia para el soldado (como la del ministro israelí de Educación y líder del partido ultranacionalista Habayit Hayehudí, Neftali Benet), mientras que otras consideraban insignificante la condena de 18 meses.

Desde que ocurrieron los hechos, el exsoldado ha estado detenido durante un año y cuatro meses, primero en una base militar y luego en su domicilio, según informó el diario israelí Haaretz.