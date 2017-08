El suministro de agua, el transporte y la recogida de basuras, los servicios municipales mejor valorados por españoles

El suministro de agua la recogida de basuras y el transporte son los servicios municipales mejor valorados por los ciudadanos, según el estudio realizado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) a través de una encuesta efectuada por Ipsos. Por contra, suspenden el cuidado de parques y jardines y los servicios de limpieza de las calles.

En general, un 61% de los españoles se muestra satisfecho con los servicios públicos que prestan los ayuntamientos y sólo el 22% declara insatisfacción. También hay un 16% que manifiesta no estar preocupado por estos servicios y el 1% restante no sabe o no contesta.

Por servicios, tras el suministro de agua, elogiado por un 61%, los servicios mejor valorados son el transporte público, con el 59% de aceptación; la recogida de basuras y residuos, con el 57%; el cuidado de parques, jardines y espacios públicos con el 49% de aceptación, y en último lugar, los servicios de limpieza viaria, que reciben un nivel de satisfacción de apenas el 44%. Es más, un 30% tiene la percepción de que la limpieza viaria ha empeorado en los últimos dos años.

BALEARES, ANDALUCES Y MURCIANOS, LOS MÁS DESCONTENTOS

Por comunidades, los vascos con un 83% y navarros con un 82%, son los ciudadanos que mejor valoran sus servicios públicos municipales situándose muy por encima de la media española de un 61% de satisfacción. Las comunidades más descontentas con sus servicios son las Islas Baleares con un 43%, Murcia y Andalucía con un 53% de satisfacción.

Respecto al suministro de agua, el servicio mejor valorado por los españoles con un 61% de satisfacción, un 19% de los encuestados señalan que ha mejorado en los dos últimos años frente a sólo un 6% que opina que ha empeorado. Lo mejor valorado del servicio con un 81% de aceptación, es la calidad general del servicio (ausencia de cortes, presión). Le sigue la calidad de agua suministrada, con el 71% y el alcantarillado, con un 58% de satisfacción.

En el transporte público, que obtiene una media de satisfacción del 59%, los aspectos más valorados son el estado y la limpieza de los vehículos, con un 74% de satisfacción; el acceso a los barrios, 63% y la comodidad con un 61%. La relación calidad-precio recibe un 34% de insatisfacción por parte de los ciudadanos españoles.

La recogida de basuras y residuos, que cuenta con la aprobación del 57% de encuestados, ha experimentado una mejora de la percepción en los dos últimos años según el 32%, frente al 18% que cree que ha empeorado. Lo más valorado es la frecuencia de la recogida, con el 78% de aceptación; le sigue el servicio de contenedores de recogida selectiva, con el 68% de aceptación general, aunque este dato varía mucho en función de las ciudades.

La conservación de espacios públicos y la limpieza viaria son los servicios peor valorados, con índices de satisfacción del 49% y 44% respectivamente. Se da la circunstancia de que son los servicios que acostumbran a prestar de forma directa los propios ayuntamientos.

MALA CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES

En el caso de la conservación de espacios públicos (parques y jardines) los ciudadanos aprecian la calidad de las instalaciones en un 57%; un 36% no aprueba el cuidado que se hace de las zonas verdes, un 38% se queja de la falta de personal y un 35% de la poca frecuencia en el mantenimiento.

En cuanto a la limpieza viaria, es el único servicio en el que las opiniones negativas (45%) superan a las positivas (44%). La presencia de excrementos de animales es el aspecto que más molesta a los ciudadanos con un 63% de insatisfacción, seguido de la limpieza de aceras con un 48% de opiniones negativas y un 43% de la poca frecuencia con las que se realizan las labores de limpieza de vías.

El Barómetro OSUR es la primera encuesta de carácter anual centrada en medir los índices de satisfacción y la evolución de la valoración ciudadana, en su rol de contribuyentes y usuarios, de los servicios públicos municipales en nuestro país.

La muestra de alta representatividad y fiabilidad nacional, autonómica y local contempla residentes en las 30 ciudades más pobladas del país (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Alcalá de Henares, Alicante, Badalona, Bilbao, Cartagena, Córdoba, La Coruña, Elche, Gijón, Granada, L'Hospitalet, Jerez de la Frontera, Móstoles, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Sabadell, Santa Cruz de Tenerife, Terrassa, Valladolid, Vigo y Vitoria) correspondientes a 13 comunidades autónomas, con 5.262 encuestados de 18 a 79 años en el mes de julio de este año.