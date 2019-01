El que fuera subsecretario de Fomento cuando se produjo el accidente de Angrois niega injerencias en la investigación

Durante su intervención en la comisión que investiga el accidente que le costó la vida a 80 personas, Garcés ha destacado la "absoluta independencia" con la que actuó la CIAF y ha recordado que no obstante él elevó a la Abogacía del Estado si procedía abrir la investigación del órgano tras conocer el informe que redactó la Agencia Europea Ferroviaria (ERA). Tras la consulta, la Abogacía le negó esa posibilidad y le señalaron que "debía ser la propia CIAF quien debía haber iniciado de nuevo motu propio".

Preguntado sobre si consideraba que debido a su cargo por aquel entonces debía pedir perdón a las víctimas por los trabajos que se realizaron para esclarecer el accidente, ha destacado que dado que su función era administrativa, y puesto que hizo lo posible dentro de sus responsabilidades, no puede pedir perdón. "Me solidarizo con todas las víctimas, pero no puedo pedir perdón porque no tengo responsablidad en este tema", ha explicado.

No obstante, ha reconocido que para "dotar de mayor independencia a la CIAF" decidieron que el mandato fuera de 6 años y cambiaron el reglamento para que los operadores no formaran parte de la comisión, por Renfe y Adif. Esto se realizó tras un procedimiento abierto desde la Unión Europea para que España adaptara su norma a la normativa europea correspondiente.

"El objetivo de la comisión es hacer un diagnóstico de lo ocurrido, analizar las causas que provocaron los accidentes y derivar recomendaciones, pero no corresponde a la comisión asumir responsabilidad politica ni técnica", ha apostillado. A esto ha añadido que desde la propia ESA destacaron la profesionalidad y rigurosidad del informe de la CIAF.