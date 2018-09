La subcomisión del Congreso para la reforma electoral tratará este martes de dar un impulso al fin del voto rogado

El llamado 'voto rogado', que se puso en marcha en 2011, obliga a los españoles residentes en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales, autonómicas y europeas, una modificación que hizo caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).

Es por ello que todos los grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de dar una solución a este sistema con idea de que uno nuevo pueda estar listo antes de las elecciones autonómicas y europeas previstas para la próxima primavera.

EL GOBIERNO COLABORARÁ

No obstante, si bien hay consenso para acabar con el voto rogado, no lo hay sobre qué modelo debe adoptarse en su lugar. Lo que parece estar claro es que no se puede volver a la legislación previa, que estaba permanentemente cuestionada por denuncias de fraude.

El voto rogado centró precisamente la comida de trabajo que esta semana el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Josep Borrell, mantuvo en el Ministerio con los portavoces de la subcomisión electoral.

En ese encuentro, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, Borrell, partidario de suprimir este sistema de votación, se comprometió con los grupos a enviarles en próximas semanas un informe sobre cuáles cree el Gobierno que pueden ser las alternativas al voto rogado.

EL MANDATO CULMINA EN DICIEMBRE

Aunque aún el Ejecutivo no les ha remitido el prometido informe, el presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, ha decidido convocar la subcomisión electoral con el fin de llamar a los grupos a ponerse 'manos a la obra' sobre cuáles son sus propuestas para sustituir el actual sistema de votación, sobre todo a raíz de la colaboración que el jefe de la diplomacia española les ha ofrecido.

Los trabajos de la subcomisión electoral se iniciaron en abril de 2017 y desde entonces ha recibido media docena de comparecencias sobre asuntos como el voto electrónico, la participación electoral de personas con discapacidad o el voto desde el extranjero, pero aún no ha comenzado el debate de propuestas y recomendaciones.

A principios de mes, el Pleno del Congreso dio el visto bueno a la petición de la subcomisión electoral de prorrogar cuatro meses su mandato para poder tener listo el informe correspondiente antes de fin de año.