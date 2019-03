El principal sospechoso del asalto a la Embajada norcoreana, identificado como activista veterano

El principal sospechoso del asalto a la Embajada de Corea del Norte, identificado por el juez José de la Mata como Adrian Hong Chang, es un activista veterano y conocido contra el régimen de Kim Jong Un que ha participado en multitud de actos para denunciar la violación de Derechos Humanos por parte de Pyongyang.

Aunque en Internet el rastro corresponde a "Adrian Hong", analistas consultados por la agencia Reuters en Seúl, y también la web especializada en Corea del Norte 'NKNews.org' dan por hecho que se trata de la misma persona, que ayudó a fundar la organización de ayuda a los refugiados norcoreanos Liberty in North Korea (LiNK). Segun NKNews, los padres de Hong eran misioneros y esa puede ser la causa de su origen mexicano.

No obstante, en un documento en el que se menciona a los asistentes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2007 figura "Adrian Hong" y, unas líneas más abajo, "Adrian Hong Chang", como parte de la delegación de la ONG Freedom House. Fuentes de Freedom House consultadas por Europa Press han dicho no poder confirmar si se trata o no de la misma persona.

Adrian Hong figura como presidente del Joseon Institute, de nombre muy similar a la organización Free Joseon que ha reivindicado el asalto (ambas aluden al nombre de un antiguo reino coreano que perduró cinco siglos). La última información de la web del Joseon Institute corresponde a junio de 2017, si bien la su cuenta de Twitter difundió un mensaje un año después.

UN GRUPO QUE SE CONOCIÓ EN 2017

El Grupo Free Joseon se dio a conocer en 2017 con un vídeo en el que afirmaba que estaba protegiendo al hijo de Kim Jong Nam, medio hermano de Kim Jong Un, asesinado con un agente nervioso en un aeropuerto en Malasia.

Adrian Hong tiene entrada en Wikipedia y allí figura como colaborador de diversos medios de comunicación estadounidenses. En numerosas informaciones sobre Corea del Norte es citado como experto. En marzo de 2016 comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado canadiense.

En charlas anteriores, como una en el Hudson Institute de Nueva York, se le identifica como responsable de Pegasus Project, o Pegasus Strategies. Hong aparece también como colaborador ('fellow') de las charlas TED entre 2009 y 2012. En ese foro, en 2013, acompañó a contar su historia a un joven refugiado norcoreano, Joseph Kim.

En 2006, fue arrestado y posteriormente deportado con otros dos trabajadores de LiNK y seis refugiados norcoreanos en China. No obstante, la consejera delegada de LiNK, Hannah Song, ha señalado que Hong fue cofundador cuando era un estudiante universitario, pero que no ha tenido relación con la organización desde hace más de 10 años, en una declaración enviada por correo electrónico a Europa Press.

LiNK también ha dejado claro que no tiene conocimiento de las actividades recientes de Hong, ni ninguna información del incidente en la Embajada en Madrid, más allá de lo publicado por los medios.

Precisamente fue LiNK lo que llevó a Hong a colaborar con la estadounidense Freedom House. Según las fuentes consultadas en esta organización, en 2006 y 2007, como parte de un programa financiado por el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en Corea. Freedom House colaboró con LiNK y otras organizaciones.

Las fuentes también han recalcado que Hong no consta como empleado de Freedom House y que no han tenido contacto con él o con la organización desde entonces.

Por su parte, Kang Cheol Hwan, desertor y fundador del Centro de Estrategia de Corea del Norte en Seúl, ha dicho que Hong viajó a Libia en 2011 para estudiar la caída de Gadafi, según Reuters. El activista había comentado a un diario emiratí que las 'primaveras áreabes' eran un ensayo para Corea del Norte.

En el blog de las charlas TED hay una alusión a Hong en relación con Libia: una colaboración para permitir la evacuación de decenas de miles de civiles heridos para ser atendidos en Jordania.

ABOGADO DE FREE JOSEON

Tras el auto del juez De la Mata, el abogado estadounidense Lee Wolosky, que representa a Free Joseon, ha dicho en una declaración que es "muy irresponsable desvelar los nombres de personas que trabajan en oposición a un régimen brutal que ejecuta a sus enemigos de manera rutinaria y sumaria".

En su reivindicación del asalto, el grupo dice que no se usaron armas y que nadie fue amordazado ni golpeado, en contra de lo que dice el juez. El abogado cree que el juez esboza unas conclusiones "sin ninguna aportación de los representantes" del grupo y que sus palabras, al menos tal como las reflejan los medios, "no reflejan adecuadamente lo que sucedió en Madrid", según Reuters.