Política

El socialista Mingo irrumpe en la Festa de la Rosa del PSC: "Con Mingo que no cuenten"

El personaje de ficción socialista Mingo ha protagonizado este domingo la tradicional Festa de la Rosa del PSC para reivindicar que no hay que participar en el referéndum del 1 de octubre porque no tiene garantías: "Con Mingo que no cuenten".