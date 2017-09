Los sindicatos cifran en más del 80 por ciento el seguimiento de la huelga del personal de la AECID en el exterior

La huelga está convocada en 29 países y ha estado acompañada de una concentración ante la sede de la agencia en Madrid. Fuentes sindicales consultadas por Europa Press lamentan que la AECID no haya dado ninguna respuesta, más allá de tener el gesto de aceptar la decisión del comité de huelga de no fijar servicios mínimos, puesto que los trabajadores no prestan un servicio público.

Los trabajadores reclaman que se homologuen sus condiciones con las de los funcionarios de la Administración que trabajan en el exterior. "La Agencia sigue escudándose en cuestiones presupuestarias, pero está vinculada al Ministerio de Exteriores, es Administración General del Estado y no puede eludir sus obligaciones", ha dicho Sebastián Trenado, de UGT:

Por su parte, CSIF denuncia, entre otras cosas, que estos trabajadores no tienen un convenio colectivo que regule sus condiciones laborales y que no se les aplican los coeficientes correctores que paliarían las pérdidas generadas por la inflación y la devaluación de la moneda.

También están excluidos de las indemnizaciones monetarias por causas de seguridad, la eliminación de su viaje anual a España, las "ridículas indemnizaciones" por traslado de un país a otro (las cifran en 300 euros), la "desprotección" de los cónyuges a la hora de adquirir la nacionalidad española y la eliminación del viaje anual a España del que antes disfrutaban.