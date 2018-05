El secretario general de Podemos Zaragoza dimite hasta analizar el "error subsanado" del pago del viaje a Nueva York

El coordinador del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Guillermo Lázaro, ha decidido apartarse del cargo hasta que la organización política analice el "error subsanado" al haber cargado a la tarjeta de crédito de las donaciones de los concejales el gasto de un viaje privado a Nueva York el pasado otoño y que ha reembolsado el pasado marzo tras cotejarse las facturas y los movimientos de la tarjeta.

Guillermo Lázaro, además, ha dimitido del cargo de secretario general de Podemos-Zaragoza y también su novia ha dejado el cargo de secretaria de Organización de Podemos Aragón a principios de abril tras conocerse la forma de pago de este viaje, de unos 3.000 euros. Ambos se desplazaron a la ciudad de los rascacielos en una visita de carácter privado que sufragaron con dinero de las donaciones de los concejales al partido, según ha publicado El Periódico de Aragón.

El portavoz del grupo municipal de ZEC, Pablo Muñoz, ha apuntado que esta suspensión temporal hasta que la organización decida "cómo se evalúa ese error" también se extiende al cargo que ostenta de consejero en el consejo de administración de Ecociudad.

Al respecto, Muñoz ha dicho que este mismo lunes, el propio afectado, Guillermo Lázaro "en una reunión ha planteado que es necesario que deje temporalmente su función de coordinador hasta que la organización dictamine cómo se debe valorar este error y si debe haber alguna consecuencia".

"Dejará sus funciones de coordinador y nos parece bien porque es una decisión de normalidad y es lo más oportuno. Desde este mañana no es coordinador del grupo a la espera del dictamen de la organización. Es un asunto interno de la organización, que no tiene que ver con la esfera pública".

José Antonio Pérez (IU) le sustituye y Guillerno Lázaro será "técnico del grupo de ZEC". Para Muñoz, quienes generan esta campaña "parece que el objetivo a abatir es ZEC". "Veremos este ruido hasta el final de las elecciones y estamos tranquilos y nos une más y estamos muy conformes con lo que hemos hecho".

Pablo Muñoz ha subrayado que el viaje no se ha pagado con dinero público, "nunca, jamás, es de ZEC" y a colación ha explicado que tienen dos tarjetas; una institucional para gastos de funcionamiento del grupo municipal; y otra es también del grupo con las donaciones que hacen los concejales de su sueldo. "Son totalmente diferenciadas y en ambas el titular es el grupo municipal", ha remachado.

SUBSANADO EN MARZO

"Evidentemente es un gasto particular porque es un viaje personal y se utiliza una cuenta no debida porque se debería haber cargado a la personal", ha considerado, para añadir que el afectado ha subsanado el error el pasado mes de marzo y ha remachado que "no se pagó con dinero público ningún gasto particular".

"Se cargó en la cuenta por error y al hacer un arqueo nos dimos cuenta del error y se lo comunicamos a la persona y reintegró el dinero en esa cuenta privada de ZEC", ha abundado.

En rueda de prensa, también ha comparecido la portavoz de ZEC, Maribel Martínez, para indicar que "toca hacer una evaluación de este cargo a la tarjeta". "Nos planteamos valorar todos los datos y no podemos decir nada más porque estamos en ese momento y serán los órganos internos, cuando tengamos toda la información, los que tomarán las decisiones. Somos los primeros interesados en solventarlo" y ha pedido tiempo.

"Se ha publicado información sesgada que nos hace daño y nos sentimos molestos y hasta cierto punto estamos enfadados porque no es el momento oportuno de decir algo que para nosotros no es la realidad".

Ha contado que habitualmente, todos los años, se hace una evaluación de las cuentas y ha adelantado que se publicará el balance provisional de esas cuentas porque son los "primeros interesados" en que la información fluya.

ZEC decidirá cómo se evalúa ese error "y actuaremos". Será el coordinador el que evalúe y luego cualquier decisión se llevará a plenario. "No nombramos ni cesamos, solo se da el visto bueno a las propuestas. Damos una opinión y el plenario decide", ha resumido Maribel Martínez y Pablo Muñoz ha agregado que la organización verá si "hubo poco celo".