El secretario de Estado de EE.UU. no llamó "idiota" a Trump, según su portavoz

El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, no llamó "idiota" al presidente estadounidense, Donald Trump, como asegura un informe de prensa publicado hoy, según afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

"El secretario de Estado no usó ese tipo de lenguaje para hablar sobre el presidente de Estados Unidos. No usa ese lenguaje para hablar sobre nadie. No dijo eso", dijo Nauert en una conferencia de prensa.

Tillerson desacreditó hoy una información de NBC News que aseguraba que él consideró renunciar este verano, pero no quiso responder a la pregunta de si, como indicó esa cadena televisiva, llegó a llamar "idiota" a Trump en privado.

El titular de Exteriores estadounidense afirmó que la cuestión de si insultó o no a Trump era "insustancial", y se negó a aclarar si lo hizo porque, según señaló, eso le implicaría en el "esfuerzo para dividir a la Administración" de la que forma parte.

Preguntada por qué Tillerson no contestó a la pregunta durante su comparecencia de prensa y dejó en cambio la tarea en manos de su portavoz, Nauert dijo que el secretario de Estado tenía "un día muy agitado" y que no es alguien que sea especialmente diestro en la relación con los medios.

"No es alguien que vaya a adorar nunca estar enfrente de las cámaras. No es un político", apuntó la portavoz.

Tillerson habló hoy por teléfono sobre el tema con Trump, quien se encuentra de viaje en Las Vegas, y dijo después a su portavoz que fue "una buena conversación" y "las cosas están bien" entre ambos, según explicó Nauert.

Trump aseguró hoy que mantiene su confianza en el secretario de Estado, y arremetió contra la información sobre las tensiones.

"Son noticias falsas, es una historia totalmente falsa, se la inventó NBC. Tengo una confianza total en Rex", indicó Trump durante un acto en Las Vegas.

En el mismo sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó que "si el presidente no tiene confianza en alguien, dejarán de estar en su puesto".

La información de NBC News, que citó a tres funcionarios familiarizados con el incidente, indica que Tillerson llamó "idiota" a Trump tras reunirse el 20 de julio en el Pentágono con miembros del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca y funcionarios del gabinete.

Trump atacó hoy desde Twitter a NBC News y exigió que se "disculpe con Estados Unidos" por su información, pero la cadena no se ha retractado y los periodistas responsables del informe han asegurado que es cierto.

La portavoz de Tillerson subrayó la "integridad" del titular de Exteriores y su compromiso con las prioridades de Trump.

"El secretario de Estado nunca ha considerado dimitir de su puesto, y para aquellos que quieren que lo hagan, adelante, sigan empujando, porque eso solamente reforzará su determinación" de quedarse, aseguró Nauert.