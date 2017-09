El restaurante del Senado indica qué platos son vegetarianos, a petición de Podemos, pero no habrá un menú diferenciado

El vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha explicado que "no se va a hacer nada más" para atender la reclamación de Unidos Podemos. "Quien quiera platos vegetarianos ya los tiene ahí", ha agregado Sanz, para quien es suficiente con distinguir en las cartas qué propuestas hay cada día a base sólo de verduras.

Entre otras cosas, ha agregado, porque no se introdujo este requisito en el concurso por el que se adjudicó hasta agosto de 2018 el servicio de restauración del Senado.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Maribel Mora, explicó la semana pasada que "no tiene sentido" que un centro con tantos trabajadores como el Senado no ofreciera la opción de tomar comida vegetariana, "una opción para que las personas que no quieren contribuir al maltrato de los animales puedan tener una opción de comida".