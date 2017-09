El restaurante del Senado incluirá comida vegetariana a petición de Podemos, pero rechaza crear un menú específico

Según ha explicado la portavoz 'morada', Maribel Mora, "no tiene sentido" que hasta el momento un centro "con tantos trabajadores" no ofreciera la opción de tomar comida vegetariana. "No se entiende que no hubiera una opción para las personas que no quieren contribuir al maltrato de los animales puedan tener una opción de comida, y esto se va a cambiar", ha argumentado.

Además, Mora ha señalado que ésta se trata de una "decisión política y de respeto a los derechos a los animales", por lo que ha celebrado que a partir de ahora el Senado ofrezca platos vegetarianos.

SÍ A COMIDA VEGETARIANA, NO A UN MENÚ

Por su parte, el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha concretado que a partir de ahora el restaurante de la Cámara Alta ofrecerá más platos de este tipo sin la necesidad que se confeccione un menú específico.

"Se hablará con el encargado del restaurante para que haya la posibilidad de que se pueda tomar comida vegetariana sin que se tenga que hacer un menú vegetariano", ha apuntado.

Sanz ha explicado que existe ya un menú dietético, aunque ha descartado que se elabore un menú vegetariano, dado que se puede configurar un menú de este tipo con los platos que se ofrecen diariamente en el restaurante. "Se dirá expresamente que haya la posibilidad de que la gente pueda tomar comida vegetariana", ha indicado.

EL CASO DE LA COCA-COLA

Este no es el primer caso en el que desde Unidos Podemos se han realizado peticiones sobre los servicios de hostelería del Senado, el pasado mes de marzo senadores de la formación 'morada' pidieron que no se vendieran productos de Coca Cola en el Senado, reclamando que "se privara de su publicidad y no se le permitiera utilizar eventos de autorización institucional".

Entonces, alegaron el incumplimiento por parte de la empresa de refrescos de la sentencia del Tribunal Supremo, que le insta a reabrir el centro de Fuenlabrada (Madrid) y a reincorporar a sus trabajadores.

Este caso saltó a los medios cuando el propio portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, fue visto bebiendo Coca Cola durante la hora del almuerzo en el Senado, justo después de que la Mesa de la Cámara Alta rechazara la petición del grupo 'morado'.